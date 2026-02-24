אשרף חכימי יעמוד לדין בגין עבירת אונס

אשרף חכימי יעמוד לדין בבית משפט בגין עבירת אונס, כפי שאישרה עורכת דינו לסוכנות הידיעות ‘Agence France-Presse’. המגן יידרש להגן על חפותו בנוגע לאירועים שלכאורה התרחשו בביתו בפברואר 2023, ואשר בגינם הגישה צעירה תלונה בתחנת המשטרה. המתלוננת טענה כי שחקן פ.ס.ז’ ביצע בה מגעים לא בהסכמה ולאחר מכן השלים את המעשה המיני.

לאחר שנודע על העמדתו לדין של המרוקאי, הגיב חכימי ברשתות החברתיות וחזר והדגיש את חפותו: “כיום, מספיקה האשמת אונס כדי להצדיק משפט, גם כאשר אני מכחיש אותה וכל הראיות מראות שהיא שקרית. זה לא צודק כלפי חפים מפשע כפי שזה לא צודק כלפי קורבנות אמתיים. אני ממתין בשלווה למשפט הזה, שיאפשר לאמת לצאת לאור בפומבי”.

ביולי ביקשה הפרקליטות להעמיד לדין את המגן, לאחר שקבעה במסגרת החקירה כי קיימים די ראיות לכאורה כדי לשפוט אותו. הבקשה נדונה בבית משפט בצרפת, אשר היום אישר רשמית את העמדתו לדין של מי שהוגדר כשחקן האפריקאי הטוב בעולם.

אשרף חכימי, יצא מזה? (רויטרס)

חכימי, מאז תחילת החקירה, טען לחפותו. בראיון לתוכנית ‘קליק’ לפני כמה חודשים, אמר בנחרצות כי לא עשה דבר וכי ההליך פגע בכבודו. דברים אלו לא שינו את עמדת מערכת המשפט, שכעת תצטרך להכריע האם אכן התבצעה עבירת אונס בביתו של המגן לפני שלוש שנים.

מתי הכל התחיל?

האירועים מתייחסים ל-8 בפברואר 2023, אז הגיעה המתלוננת, שלא חזרה בה מהאשמותיה, לביתו של המרוקאי לאחר שהתכתבה איתו באינסטגרם. באותו מפגש, המגן הימני לכאורה ביצע עבירת מין המוגדרת בחוק הצרפתי כאונס, עבירה שעונשה עד 15 שנות מאסר. בעקבות זאת נפתחה חקירה שיפוטית שהסתיימה בהעמדתו לדין.

בדצמבר 2023 נערך עימות בין השחקן למתלוננת, אשר חזרה בפני השופט החוקר על האשמותיה כלפי חכימי. באותו שלב, וכפי שעשה לאורך כל ההליך, המרוקאי הכחיש את המיוחס לו וטען כי מדובר בקמפיין מתוזמר שמטרתו להפיק ממנו רווח כספי. המועדון הביע תמיכה מלאה בשחקן, תוך שהוא “נותן אמון מלא בהליך המשפטי”, כפי שנמסר באופן לא רשמי.