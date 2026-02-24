"יש כאן הזדמנות לאופ"א להיות מעבר לשלט"

שני המשחקים האחרונים בין ריאל מדריד לבנפיקה הניבו דרמה גדולה. בראשון זה היה מקצועי ככשוער הפורטוגלים כבש בתוספת הזמן, בשני הבלאנקוס ניצחו 0:1, אבל הדרמה הייתה סביב ויניסיוס והגזענות. עם כל האירועים הללו בראש, הגומלין יקרה מחר (רביעי, 22:00) בסנטיאגו ברנבאו כשכאמור הבלאנקוס עם יתרון של גול אחד.

אלברו ארבלואה דיבר לקראת המשחק במסיבת העיתונאים וכמובן שיתף על המאורע: “לא דיברנו על המצב עם פרסטיאני הרבה בחדר ההלבשה, הדעה שלי לא שונה משבוע שעבר. לאופ”א יש כאן צ’אנס לעשות משהו ולא להמשיך עם הסלוגן הרגיל של ‘די לגזענות’. ויניסיוס לא אמר לנו כלום מאז, אנחנו פשוט מרוכזים במשחק נגד בנפיקה וזהו”.

גם המאמן דיבר על מקבילו בבנפיקה, שאימן אותו בעבר, מוריניו: “אני חושב שוויניסיוס כבש שער מדהים ושום דבר שהוא עשה לאחר מכן לא הדציק קריאות גזעניות. אני אומר את זה שוב ושוב ושוב. כעת אנחנו רק מרוכזים בגומלין, כל השאר לא קשור אלינו כי לא אנחנו מקבלים את ההחלטות”.

עוד מארבלואה: “ויניסיוס מוכן לשחק והוא מראה אופי כל הזמן. הוא אמיץ מאוד, והוא לוחם. לגבי קיליאן אמבפה, הוא כשיר לשחק. מוריניו לא יהיה על הקווים? אני מתרכז בצד שלי, זו לא הפעם הראשונה שזה קורה למוריניו בקריירה, ואני מצפה בכל מקרה לבנפיקה מצוינת ולמשחק קשה מאוד”.

קורטואה: צריך להעביר כאן מסר

טיבו קורטואה היה לצד ארבלואה ודיבר גם על האירועים: “יש כאן הזדמנות מצוינת לשים סוף לדברים האלה, אנחנו יודעים מה ויניסיוס אמר לנו, זה קורה הרבה וחייב להיעצר. אופ”א תחליט מה שהיא צריכה, אבל יש לה הזדמנות להעביר מסר כאן”.

על ההאשמות של אנשי בפניקה על ואלוורדה: “השם שלו לא רלוונטי, המצב עם פרסטיאני שונה לגמרי, אנחנו מאמינים לוויניסיוס, לעולם הוא לא אמר משהו דומה לזה אז אני 100 אחוז בטוח שהוא אומר את האמת. לבנפיקה יש שחקן שטוען דברים אחרים והם יאמינו לשחקן שלהם, אין לי הרבה מה לעשות מעבר לכך”.

טיבו קורטואה (IMAGO)

לגבי דבריו של מוריניו: “מוריניו זה מוריניו, כמאמן אתה חייב להגן על המועדון שלך. זה מפריע לי שמשתמשים בחגיגה של ויניסיוס נגדו, כשריאל כובשת היא מקבלת כפול שניים או שלושה בכל מה שקשור לתשומת הלב. זה קרה, ממשיכים הלאה, אסור לנו להצדיק כל מה שקשור לגזענות, בטח לא שזה קרה רק בגלל חגיגה של שחקן כדורגל אחרי גול”.

לגבי האם צריך לקנוס שחקנים שמדברים עם חולצה על הפה: “זה קשה בגלל שלפעמים אתה רוצה לומר משהו ושלא כולם ידעו מה, אבל אם זה יעזור להפחית את הגזענות אז חד משמעית אני בעד מהלך שכזה”.