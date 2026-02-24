יום שלישי, 24.02.2026 שעה 16:37
ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"יש כאן הזדמנות לאופ"א להיות מעבר לשלט"

ארבלואה במסע"ת לקראת הגומלין של ריאל מול בנפיקה מחר ב-22:00, בצל סערת הגזענות: "שיצדיקו את הסלוגן". קורטואה: "צ'אנס לשים לדברים כאלה סוף"

|
אלברו ארבלואה (IMAGO)
אלברו ארבלואה (IMAGO)

שני המשחקים האחרונים בין ריאל מדריד לבנפיקה הניבו דרמה גדולה. בראשון זה היה מקצועי ככשוער הפורטוגלים כבש בתוספת הזמן, בשני הבלאנקוס ניצחו 0:1, אבל הדרמה הייתה סביב ויניסיוס והגזענות. עם כל האירועים הללו בראש, הגומלין יקרה מחר (רביעי, 22:00) בסנטיאגו ברנבאו כשכאמור הבלאנקוס עם יתרון של גול אחד.

אלברו ארבלואה דיבר לקראת המשחק במסיבת העיתונאים וכמובן שיתף על המאורע: “לא דיברנו על המצב עם פרסטיאני הרבה בחדר ההלבשה, הדעה שלי לא שונה משבוע שעבר. לאופ”א יש כאן צ’אנס לעשות משהו ולא להמשיך עם הסלוגן הרגיל של ‘די לגזענות’. ויניסיוס לא אמר לנו כלום מאז, אנחנו פשוט מרוכזים במשחק נגד בנפיקה וזהו”.

גם המאמן דיבר על מקבילו בבנפיקה, שאימן אותו בעבר, מוריניו: “אני חושב שוויניסיוס כבש שער מדהים ושום דבר שהוא עשה לאחר מכן לא הדציק קריאות גזעניות. אני אומר את זה שוב ושוב ושוב. כעת אנחנו רק מרוכזים בגומלין, כל השאר לא קשור אלינו כי לא אנחנו מקבלים את ההחלטות”.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

עוד מארבלואה: “ויניסיוס מוכן לשחק והוא מראה אופי כל הזמן. הוא אמיץ מאוד, והוא לוחם. לגבי קיליאן אמבפה, הוא כשיר לשחק. מוריניו לא יהיה על הקווים? אני מתרכז בצד שלי, זו לא הפעם הראשונה שזה קורה למוריניו בקריירה, ואני מצפה בכל מקרה לבנפיקה מצוינת ולמשחק קשה מאוד”.

קורטואה: צריך להעביר כאן מסר

טיבו קורטואה היה לצד ארבלואה ודיבר גם על האירועים: “יש כאן הזדמנות מצוינת לשים סוף לדברים האלה, אנחנו יודעים מה ויניסיוס אמר לנו, זה קורה הרבה וחייב להיעצר. אופ”א תחליט מה שהיא צריכה, אבל יש לה הזדמנות להעביר מסר כאן”.

על ההאשמות של אנשי בפניקה על ואלוורדה: “השם שלו לא רלוונטי, המצב עם פרסטיאני שונה לגמרי, אנחנו מאמינים לוויניסיוס, לעולם הוא לא אמר משהו דומה לזה אז אני 100 אחוז בטוח שהוא אומר את האמת. לבנפיקה יש שחקן שטוען דברים אחרים והם יאמינו לשחקן שלהם, אין לי הרבה מה לעשות מעבר לכך”.

טיבו קורטואה (IMAGO)טיבו קורטואה (IMAGO)

לגבי דבריו של מוריניו: “מוריניו זה מוריניו, כמאמן אתה חייב להגן על המועדון שלך. זה מפריע לי שמשתמשים בחגיגה של ויניסיוס נגדו, כשריאל כובשת היא מקבלת כפול שניים או שלושה בכל מה שקשור לתשומת הלב. זה קרה, ממשיכים הלאה, אסור לנו להצדיק כל מה שקשור לגזענות, בטח לא שזה קרה רק בגלל חגיגה של שחקן כדורגל אחרי גול”.

לגבי האם צריך לקנוס שחקנים שמדברים עם חולצה על הפה: “זה קשה בגלל שלפעמים אתה רוצה לומר משהו ושלא כולם ידעו מה, אבל אם זה יעזור להפחית את הגזענות אז חד משמעית אני בעד מהלך שכזה”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */