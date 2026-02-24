יום שלישי, 24.02.2026 שעה 17:17
הפתעות ענק באקפולקו לצד אבטחה כבדה

למרות חששות ביטחוניים במקסיקו, טורניר אקפולקו יצא לדרך. הפתעות ענק בסיבוב הראשון: האלוף דה מינור הודח, וגם קמרון נורי נפל.

אלחנדרו דוידוביץ' פוקינה מגיב במהלך משחק. (רויטרס)
טורניר אקפולקו (ATP 500) יצא לדרך במקסיקו עם אקשן משובח על המשטחים הקשים, כאשר הטניסאי הספרדי אלחנדרו דוידוביץ' פוקינה סימן וי ראשון בדרך למטרה הגדולה שלו: זכייה בתואר ראשון בקריירה לאחר חמישה הפסדים במשחקי גמר.

דוידוביץ' פוקינה, המדורג 14 בעולם ורביעי בטורניר, פתח את הופעתו ברגל ימין עם ניצחון בשתי מערכות על הגרמני דניאל אלטמייר (53 בעולם). המשחק נמשך שעה ו-34 דקות והסתיים בתוצאה 5:7, 3:6 לזכות הספרדי. דוידוביץ', שהגיע לגמר הטורניר בשנה שעברה, בחר לוותר השנה על ההשתתפות בטורניר דלריי ביץ' כדי להגיע רענן ומוכן יותר לאקפולקו, ונראה שההחלטה השתלמה.

הקהל המקומי דווקא העניק תמיכה נרחבת לאלטמייר, וזאת בשל העובדה שאשתו של הטניסאי הגרמני היא מקסיקנית, אך הספרדי שמר על ריכוז והשלים את המשימה. בשלב שמינית הגמר ימתין דוידוביץ' למנצח במפגש בין מתיה בלוצ'י לרינקי היג'יקטה. בחדשות נוספות מהסיבוב הראשון, נרשמה הפתעה כאשר רפא ג'ודאר גבר על קמרון נורי הבריטי.

בגזרת הסיפורים המרגשים של הטורניר, גאל מונפיס הצרפתי הוותיק חוזר למגרשים לאחר תקופה לא פשוטה. מונפיס, שהפסיד את שלושת משחקיו הראשונים השנה ונאלץ לפרוש מטורנירי בואנוס איירס וריו דה ז'ניירו בשל מחלה, מגיע למקסיקו במה שמסתמן כשנת הפרישה שלו. "אני רוצה ליהנות שוב מהחוויה של לשחק במקום מיוחד כמו אקפולקו", אמר מונפיס לקראת משחקו מול דמיר דז'ומהור הבוסני. "הייתי בר מזל בקריירה שלי, ואני רוצה שיזכרו אותי כאדם שמח שתמיד ניסה לתת את המיטב".

הלילה (בין שלישי לרביעי) יעלו לשחק השמות הגדולים נוספים בטורניר. אלכסנדר זברב, המדורג רביעי בעולם, יפתח את הופעתו מול קורנטן מוטה הצרפתי (35 בעולם). זברב מחזיק במאזן מושלם של 0:2 במפגשים הישירים מול מוטה ומגיע לאחר שהגיע לחצי הגמר באליפות אוסטרליה הפתוחה.

במשחקים בולטים נוספים הלילה, פרנסס טיאפו האמריקאי (28 בעולם) יפגוש את נונו בורג'ס הפורטוגלי (48 בעולם). זהו המפגש השני בקריירה בין השניים, כאשר טיאפו ניצח במפגש הקודם. כמו כן, גם גריגור דימיטרוב וקספר רוד צפויים לעלות למשטח ולנסות להבטיח את מקומם בשלב הבא. הנהלת הטורניר דאגה להזים שמועות על בעיות אבטחה והבהירה כי המשחקים מתקיימים כסדרם.

