"הצעד הבא זה קרב בארץ, אפשר לפוצץ כל אולם"

אהבת השם גורדון הוא הכוכב הגדול של הרגע בספורט הישראלי. הלוחם בן ה-19 עמד בהבטחתו להביס את עלי קוינצ’ו הטורקי ואילץ אותו לפרוש כבר לאחר שני סיבובים בלבד בדרך למאזן 0:11 בקריירה. יומיים אחרי הקרב בליטא, אהבת השם חזר אתמול (שני) לישראל והיום דיבר על המטרות הבאות בתוכנית ”שיחת היום” של ONE.

מה מצבו של הטורקי?

”מחכים כבר לקרב הבא”.

אתה בא למדינה ואתה רואה איזה טירוף, איך המרגש, מה זה עושה לך?

”בלתי נתפס, זה דברים שחלמתי עליהם בכל הילדות, ראיתי את זה קורה. הכל מתחבר יחד, אני מסתכל לאחור ואומר: ‘בואנה, הגעתי לזה’. אני הופך להיות הכי מוכר בענף שאף אחד לא מכיר”.

מה המטרה הבאה?

”רוצה להיות אלוף עם החגורה, לקבל הצעות טובות והסכמים. החלום והשאיפה זה UFC, יש לי זמן לזה וזמן גם לטעות”.

אהבת השם גורדון (רדאד ג'בארה)

מבחינתך, יש סיכוי שיהיה קרב בישראל מתישהו?

”חד משמעית, זו הפריצה הבאה, מה שאפשר לעשות בארץ זה ברמה היסטורית, יותר מכדורגל וכדורסל, אפשר לפוצץ כל אולם, בלומפילד, מנורה הכל יהיה סולד אאוט. יש מלא כישרונות וכולם יקבלו את החשיפה שמגיע להם ושיכירו אותם”.

מישהו מהמדינה התקשר?

”קיבלתי הודעות מבן גביר, מיקי זוהר והרבה אנשים”.

מתי החתונה?

”אם זה היה תלוי בי אז אתמול כבר, החלום שלי זה להתחתן איתה, היא כמוני באותו ראש ואנחנו אחד ובקרוב נוציא הודעה רשמית”.

הקרב של אהבת השם גורדון (צילום מסך)

לפני שנתיים אם היו אומרים לך מה יקרה, היית מאמין?

”אני אמרתי עוד לפני שנתיים אמרתי שאני רוצה להתפוצץ כמו קונור מקגרגור, שאני אביא את ענף הלחימה לארץ, ואני שמח שאנחנו במצב הזה. מגיע גם קרדיט ליניב קמינסקי שדיבר עליי מההתחלה ב-ONE. עוד בהתחלה, היה צריך מישהו כמו יניב עם הנשמה שלו”.

יהיה גם פודקאסט איתך, נכון?

”כן נדבר בעיקר על הקרב האחרון ועל הסיפור הייחודי שלי, אני מגיל 7 בטרמפים ומקיא באימונים וזה סיפור מטורף. אני שמח שלא ויתרתי”.

מתי הקרב על החגורה?

”ב-18.4, אני מחכה כבר לזימון לנסוע לליטא, זה ישודר כמובן כאן בערוץ. אני מחכה לשיחה מטראמפ ואגיע לזה כבר תוך כמה חודשים”.