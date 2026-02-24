יום שלישי, 24.02.2026 שעה 23:10
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

"באתי לתת ערך, היה קשה לסרב לשחק ביורוליג"

רנדולף נחת בישראל לאחר החתימה בהפועל ת"א: "אעשה כל מה שאני יכול, אם זה בקפיצה על כדור, קליעה או נפנוף במגבת. המטרה? אנחנו צריכים אליפות"

|
ליוואי רנדולף (חגי מיכאלי)
ליוואי רנדולף (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב עבדה מסביב לשעון כדי לחזק את הסגל לקראת הישורת השנייה של העונה, ובסופו של דבר הקבוצה הצליחה לעשות זאת עם שני צירופים מעניינים במיוחד. הראשון היה קסלר אדוארדס שכבר הגיע לארץ והתאמן עם חבריו, השני אף מוכר יותר לחובבי הכדורסל הישראלי.

ליוואי רנדולף, שבעברו שיחק עם הפועל ירושלים במדיה זכה פעמיים בגביע המדינה ואף שימש כקפטן, ואז גם שיחק במדי מכבי תל אביב איתה זכה פעם נוספת בגביע, חתם באדום ובכך השלים את שלוש הגדולות בישראל. הגארד/פורוורד נחת היום (שלישי) בישראל כדי לחבור רשמית לקבוצה החדשה שלו.

רנדולף אמר עם הנחיתה שלו בארץ: “אני שמח לחזור לישראל, זו הייתה עונה ארוכה בשבילי עד עכשיו. אני מעריך את ההזדמנות להגיע לכאן, לקבוצה טובה ולנסות לעלות לפלייאוף היורוליג. אתם מכירים אותי היטב, אעשה מה שאני יכול על הפרקט כדי לעזור לקבוצה לנצח, להביא את האנרגיות שלי ולנסות להישאר חיובי”.

רנדולף: ״מכבי? לא פעם ראשונה שאשחק מולם״

למה בחר להגיע להפועל תל אביב: “קיבלתי החלטה, הם הציגו לי הזדמנות, הייתה לי עונה טובה, אבל ההזדמנות לחזור לשחק ביורוליג, זו הרמה הגבוהה ביותר של הכדורסל קשה לסרב לזה”.

האם יירשם כבר למשחק הקרוב: “אני חושב שזה די מוקדם, אני צריך להכיר את הקבוצה והמהלכים. אני לא בטוח מה התוכנית ליום חמישי בגלל שיש כמה צעדים שצריך לעבור לפני שיגיע הזמן לשחק”.

כשנשאל מה התחושות שלו לקראת המשחק מול מכבי ת”א בשבוע הבא אמר: “זה הכדורסל, זו לא תהיה הפעם הראשונה שלי נגדם, הייתי בהפועל ירושלים שנתיים. אולי זה יהיה קצת שונה כי הם היו חברים שלי לקבוצה בשנה שעברה, יש לי הרבה חברים שם. אבל בסוף זה הכדורסל, אני עם הפועל תל אביב עכשיו וזה המצב”.

ליוואי רנדולף, "יש לי הרבה חברים במכבי תל אביב, זה הכדורסל" (חגי מיכאלי)ליוואי רנדולף, "יש לי הרבה חברים במכבי תל אביב, זה הכדורסל" (חגי מיכאלי)

לגבי העובדה שלא ישחק בליגה: “כן, אני יודע שזה יהיה קצת שונה לא לשחק בליגה. אני מכיר את הליגה, זו ליגה טובה מאוד, הרבה קבוצות טובות. אבל אני כאן כדי לתמוך. כמו שאמרתי, אני כאן כדי להוסיף ערך בכל דרך שאוכל. וזה שאני לא משחק בליגה לא אומר שאני לא יכול לתמוך בקבוצה ולעזור לתרום להצלחה ולזכייה באליפות גם בהיבט הזה”.

מה הדבר שהכי היה חסר לו בישראל: “האנשים, זה הדבר הכי גדול. יש לי כאן הרבה חברים, לא רק מהכדורסל, אלא גם מחוץ לכדורסל. אז פשוט להיות כאן, להיות חלק מהתרבות. אני זוכה לבקר בכמה מהמסעדות האהובות עליי, לאכול במקומות האהובים עליי, לראות כמה מהאנשים האהובים עליי, אז אני שמח לחזור”.

על השמועות שגם הפועל ירושלים ניסתה להגיש הצעה: “אני באמת לא בטוח. זאת אומרת, כולם יודעים ששם התחלתי. ככה קיבלתי את ההיכרות שלי עם הליגה הישראלית, ככה הכרתי את ישראל, יש שם הרבה אהבה. אבל כמו שאמרתי, אני עם הפועל תל אביב כרגע. אז שם נחתתי. שם אני הולך לשחק וזה הזמן לייצג אותה”.

ליוואי רנדולף (חגי מיכאלי)ליוואי רנדולף (חגי מיכאלי)
ליוואי רנדולף (חגי מיכאלי)ליוואי רנדולף (חגי מיכאלי)

השיחה שהייתה לו עם איטודיס לפני החתימה: “כן, זו פשוט הייתה הכרות. אני לומד להכיר אותו, הוא לומד להכיר אותי. הוא אמר לי לבוא לפה לעבוד, להיות מוכן, כמו שאמרתי, להוסיף ערך, להיות עצמי, לעזור בכל דרך שאני יכול. זה לא מצב שבו אני בא ומנסה להיות הקלע המוביל או הגיבור. אתם יודעים, אני פשוט צריך לבוא ולנסות להוסיף ערך, בין אם זה בזינוק על הפרקט, בקליעת זריקות חופשיות או בנפנוף במגבת. אתם יודעים, אז עבורי, אני פשוט כאן כדי לעזור בכל דרך שאוכל. וכמו שאמרתי, אני אוהב לנצח. אני אוהב להביא את התשוקה שלי. כלומר, אני לא צריך להגיד לכם את זה, אתם מכירים אותי. אני כאן כבר זמן מה. אז אני פשוט כאן כדי להיות ליוואי”.

מה ייחשב כשנה מוצלחת גם עבורו וגם עבור הפועל תל אביב: “אנחנו צריכים אליפות, נכון?”

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */