"באתי לתת ערך, היה קשה לסרב לשחק ביורוליג"

הפועל תל אביב עבדה מסביב לשעון כדי לחזק את הסגל לקראת הישורת השנייה של העונה, ובסופו של דבר הקבוצה הצליחה לעשות זאת עם שני צירופים מעניינים במיוחד. הראשון היה קסלר אדוארדס שכבר הגיע לארץ והתאמן עם חבריו, השני אף מוכר יותר לחובבי הכדורסל הישראלי.

ליוואי רנדולף, שבעברו שיחק עם הפועל ירושלים במדיה זכה פעמיים בגביע המדינה ואף שימש כקפטן, ואז גם שיחק במדי מכבי תל אביב איתה זכה פעם נוספת בגביע, חתם באדום ובכך השלים את שלוש הגדולות בישראל. הגארד/פורוורד נחת היום (שלישי) בישראל כדי לחבור רשמית לקבוצה החדשה שלו.

רנדולף אמר עם הנחיתה שלו בארץ: “אני שמח לחזור לישראל, זו הייתה עונה ארוכה בשבילי עד עכשיו. אני מעריך את ההזדמנות להגיע לכאן, לקבוצה טובה ולנסות לעלות לפלייאוף היורוליג. אתם מכירים אותי היטב, אעשה מה שאני יכול על הפרקט כדי לעזור לקבוצה לנצח, להביא את האנרגיות שלי ולנסות להישאר חיובי”.

רנדולף: ״מכבי? לא פעם ראשונה שאשחק מולם״

למה בחר להגיע להפועל תל אביב: “קיבלתי החלטה, הם הציגו לי הזדמנות, הייתה לי עונה טובה, אבל ההזדמנות לחזור לשחק ביורוליג, זו הרמה הגבוהה ביותר של הכדורסל קשה לסרב לזה”.

האם יירשם כבר למשחק הקרוב: “אני חושב שזה די מוקדם, אני צריך להכיר את הקבוצה והמהלכים. אני לא בטוח מה התוכנית ליום חמישי בגלל שיש כמה צעדים שצריך לעבור לפני שיגיע הזמן לשחק”.

כשנשאל מה התחושות שלו לקראת המשחק מול מכבי ת”א בשבוע הבא אמר: “זה הכדורסל, זו לא תהיה הפעם הראשונה שלי נגדם, הייתי בהפועל ירושלים שנתיים. אולי זה יהיה קצת שונה כי הם היו חברים שלי לקבוצה בשנה שעברה, יש לי הרבה חברים שם. אבל בסוף זה הכדורסל, אני עם הפועל תל אביב עכשיו וזה המצב”.

ליוואי רנדולף, "יש לי הרבה חברים במכבי תל אביב, זה הכדורסל" (חגי מיכאלי)

לגבי העובדה שלא ישחק בליגה: “כן, אני יודע שזה יהיה קצת שונה לא לשחק בליגה. אני מכיר את הליגה, זו ליגה טובה מאוד, הרבה קבוצות טובות. אבל אני כאן כדי לתמוך. כמו שאמרתי, אני כאן כדי להוסיף ערך בכל דרך שאוכל. וזה שאני לא משחק בליגה לא אומר שאני לא יכול לתמוך בקבוצה ולעזור לתרום להצלחה ולזכייה באליפות גם בהיבט הזה”.

מה הדבר שהכי היה חסר לו בישראל: “האנשים, זה הדבר הכי גדול. יש לי כאן הרבה חברים, לא רק מהכדורסל, אלא גם מחוץ לכדורסל. אז פשוט להיות כאן, להיות חלק מהתרבות. אני זוכה לבקר בכמה מהמסעדות האהובות עליי, לאכול במקומות האהובים עליי, לראות כמה מהאנשים האהובים עליי, אז אני שמח לחזור”.

על השמועות שגם הפועל ירושלים ניסתה להגיש הצעה: “אני באמת לא בטוח. זאת אומרת, כולם יודעים ששם התחלתי. ככה קיבלתי את ההיכרות שלי עם הליגה הישראלית, ככה הכרתי את ישראל, יש שם הרבה אהבה. אבל כמו שאמרתי, אני עם הפועל תל אביב כרגע. אז שם נחתתי. שם אני הולך לשחק וזה הזמן לייצג אותה”.

ליוואי רנדולף (חגי מיכאלי)

השיחה שהייתה לו עם איטודיס לפני החתימה: “כן, זו פשוט הייתה הכרות. אני לומד להכיר אותו, הוא לומד להכיר אותי. הוא אמר לי לבוא לפה לעבוד, להיות מוכן, כמו שאמרתי, להוסיף ערך, להיות עצמי, לעזור בכל דרך שאני יכול. זה לא מצב שבו אני בא ומנסה להיות הקלע המוביל או הגיבור. אתם יודעים, אני פשוט צריך לבוא ולנסות להוסיף ערך, בין אם זה בזינוק על הפרקט, בקליעת זריקות חופשיות או בנפנוף במגבת. אתם יודעים, אז עבורי, אני פשוט כאן כדי לעזור בכל דרך שאוכל. וכמו שאמרתי, אני אוהב לנצח. אני אוהב להביא את התשוקה שלי. כלומר, אני לא צריך להגיד לכם את זה, אתם מכירים אותי. אני כאן כבר זמן מה. אז אני פשוט כאן כדי להיות ליוואי”.

מה ייחשב כשנה מוצלחת גם עבורו וגם עבור הפועל תל אביב: “אנחנו צריכים אליפות, נכון?”