הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים החמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE. והפעם על הפרק: הטירוף בבית"ר ירושלים, הבכיר בכדורגל הישראלי מדבר ומה קורה במאבק האליפות? גידי ליפקין ואסי ממן | 24/02/2026 13:00 עדי יונה (רועי כפיר) הטירוף בבית"ר ירושלים אחרי ה-2:8 על מכבי נתניה, הבכיר בכדורגל הישראלי מדבר ומה קורה במאבק האליפות? כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שחם בספורטהתוכנית “שיחת היום” של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE, ומשודרת גם עכשיו. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש