יום שלישי, 24.02.2026 שעה 12:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

נמצא גבוה: קמרון אוליבר חתם רשמית בנתניה

הסנטר (2.03, 29), שכיכב בעברו במדי נס ציונה ושיחק גם ב-NBA, הצטרף ליהלומים אחרי שניקו קרבאצ'ו נפצע. רשם 19 נק' ו-8 ריב' בממוצע אצל הכתומים

|
קמרון אוליבר במדי נס ציונה (חגי מיכאלי)
קמרון אוליבר במדי נס ציונה (חגי מיכאלי)

לאחר שאיבדה את הסנטר ניקו קרבאצ'ו לתקופה הקרובה, בשל שבר ברגלו, הכריזה היום (שלישי) אליצור נתניה על מחליף מרשים, המוכר לחובבי הכדורסל בישראל. הפורוורד/סנטר קמרון אוליבר (2.03, 29) מצטרף למועדון ויעמוד לרשות הצוות המקצועי כבר במשחק הקרוב.

אוליבר שיחק בעברו ב-NBA, שם מחזיק ממוצעים של 11 נקודות ב-60% מהשדה ב-6 משחקים במדי יוסטון ואטלנטה. הוא התחיל את הקריירה שלו באירופה בנס ציונה ב-2020, שם קלע 19 נק’ והוריד 8 ריב’ למשחק ב-55% מהשדה ו-36% מהשלוש. בשנים האחרונות כיכב באוסטרליה ובסין, כשבין לבין שיחק גם במלאגה ובפורטו ריקו.

אוליבר מביא איתו נסיון, אתלטיות וגם קליעה לא רעה בכלל לגבוה מחוץ לקשת. בנתניה מספרים כי היום הוא לא אתלט כפי שהיה בקדנציה שלו בנס ציונה, אך עדיין מדובר בסנטר שאמור לשדרג משמעותית את הקבוצה, שמנסה לשרוד בליגת העל. בנתניה חששו מאוד ממחטף ולכן שמרו על ההחתמה בסוד ו"מתחת לרדאר".

