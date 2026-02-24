נמצא גבוה: קמרון אוליבר חתם רשמית בנתניה

לאחר שאיבדה את הסנטר ניקו קרבאצ'ו לתקופה הקרובה, בשל שבר ברגלו, הכריזה היום (שלישי) אליצור נתניה על מחליף מרשים, המוכר לחובבי הכדורסל בישראל. הפורוורד/סנטר קמרון אוליבר (2.03, 29) מצטרף למועדון ויעמוד לרשות הצוות המקצועי כבר במשחק הקרוב.

אוליבר שיחק בעברו ב-NBA, שם מחזיק ממוצעים של 11 נקודות ב-60% מהשדה ב-6 משחקים במדי יוסטון ואטלנטה. הוא התחיל את הקריירה שלו באירופה בנס ציונה ב-2020, שם קלע 19 נק’ והוריד 8 ריב’ למשחק ב-55% מהשדה ו-36% מהשלוש. בשנים האחרונות כיכב באוסטרליה ובסין, כשבין לבין שיחק גם במלאגה ובפורטו ריקו.

אוליבר מביא איתו נסיון, אתלטיות וגם קליעה לא רעה בכלל לגבוה מחוץ לקשת. בנתניה מספרים כי היום הוא לא אתלט כפי שהיה בקדנציה שלו בנס ציונה, אך עדיין מדובר בסנטר שאמור לשדרג משמעותית את הקבוצה, שמנסה לשרוד בליגת העל. בנתניה חששו מאוד ממחטף ולכן שמרו על ההחתמה בסוד ו"מתחת לרדאר".