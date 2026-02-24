הבדיקה קבעה: עמית סרוסי בחוץ לחודש וחצי

במכבי קריית גת יצטרכו למצוא לעמית סרוסי מחליף, שכן החשש מקרע בארבע ראשי הפך לממשי לאחר הבדיקה הרפואית. המשמעות, כחודש וחצי בחוץ לעמית סרוסי, מה שאומר שלמכבי קריית גת אין שוער מחליף לראם גולן. עד למחר (רביעי) בשעה 19:00 על מכבי קריית גת להחתים שוער, שיהיה חלק מהסגל של רומן זולו עד תום עונת 2025/26.

עמית סרוסי פתח את עונת 2025/26 הנוכחית במדי מ.ס קריית ים, איתה עלה מליגה א’ צפון לליגה הלאומית. בשישה משחקים היה חלק מה-11 ומההרכב הפותח של מאור סיסו בלאומית, עד אשר הוחלט להיפרד ממנו. בעונה החולפת, לאחר סגירתה של ליגה א’ צפון, הגיע למכבי קריית מלאכי, אותה הציל מירידת ליגה בשמונת המשחקים האחרונים איתה שיחק.

בעונת המשחקים 2023/24 היה השוער הראשון של הפועל רעננה, כששיחקה עוד בליגה א’ צפון, עונה שהסתיימה בעלייה לליגה הלאומית. הפריצה שלו הייתה בהפועל עירוני באקה אל גרבייה, אף היא קבוצה מליגה א’ צפון, שם שיחק במשך שנתיים והיה מבין השוערים הצעירים האיכותיים והמבטיחים בין השנים 2021 ל-2023.