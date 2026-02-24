יום שלישי, 24.02.2026 שעה 16:37
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

דולגופיאט: 2028? לא יודע אם אקום לאימון מחר

המתעמל ל"שיחת היום" על האולימפיאדה, הזהב בגביע העולם, הפגישה עם יו"ר האיגוד העולמי ("ביקש סליחה, אבל לא בטוח שזה לא יקרה שוב") והיורש שלו

|
ארטיום דולגופיאט (רדאד ג'בארה)
ארטיום דולגופיאט (רדאד ג'בארה)

בכל פעם שארטיום דולגופיאט עולה על המזרן הוא הפייבוריט הגדול, בין אם זה באליפות העולם, באליפות אירופה, במשחקים האולימפיים, בכל מקום. גביע העולם התקיים בשבוע שעבר בגרמניה וכרגיל המתעמל הישראלי עשה את מה שהוא הכי טוב בו, לקטוף מדליית זהב בתרגיל הקרקע.

עוד קודם לכן, בתחרות גביע האיגוד שנערכה בתל אביב, דולגופיאט ביצע תרגיל מושלם בקרקע וזכה לציון מדהים של 15.150 נקודות, שעל הנייר היה יכול להביא אותו לזכייה בזהב גם באליפות העולם, אליה הוא לא יצא בגלל שממשלת אינדונזיה ביטלה לו את הוויזה למדינה ממש ברגע האחרון. כעת מתעמל המכשירים המוביל עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

ארטיום, אחרי שלא התחרית הרבה זמן, חיכית לזה?
”אני תמיד מגיע עם ראש פתוח לעשות טוב ומה שיהיה יהיה”.

קשה אחרי השיא לשמור עליו ולהישאר הכי טוב בעולם, איך אתה עושה את זה?
”אפשר להגיד שאני מזדקן כבר, אבל מחפשים דרכים להישאר בטופ. דרגת הקושי שלי קצת פחות גבוהה מכולם אבל עדיין אפשר להילחם מול כולם. אני צריך להעלות את דרגת הקושי בתרגילים שלי, ולהיות עוד יותר בטופ ממה שהייתי כי העולם מתקדם”.

ארטיום דולגופיאט (IMAGO)ארטיום דולגופיאט (IMAGO)

אתה מחפש תרגיל שיבטיח לך את הזהב הבא באולימפיאדת לוס אנג’לס?
”אני רוצה לשדרג את התרגיל ולעלות מ-5.8 ל-6.0 בדרגת הקושי, אבל הכי חשוב להישאר בריא”.

ואיך אתה מרגיש באמת מבחינה בריאותית?
”אני מרגיש טוב. לכל ספורטאי מקצועי יש כאבים, אבל אין שום דבר חריג, ממשיך להתאמן חזק”.

בתחילת החודש ביצעת תרגיל חלומי בגביע האיגוד בתל אביב, אין אף אחד שמגיע לרמה הזאת ולציון של יותר מ-15 נקודות, נכון?
”כן, אף אחד לא הגיע לרמת התרגיל הזה. זה בלתי ייאמן מה שעשיתי, פגעתי בהכל ממש טוב. בסופו של דבר לשם אנחנו מתכוננים, אבל לא תמיד מצליחים”.

לא אכזב אותך לא להתחרות באליפות העולם באינדונזיה ולהראות לכל העולם מה אתה מסוגל לעשות?
”זה אכזב אותי, אבל עברנו את זה ואי אפשר לחזור לאחור. אני גם אחד כזה שלא מתרכז במה שהיה בעבר”.

פגשת פה את יו”ר האיגוד העולמי, שהגיע לארץ כדי להתנצל. מה הוא אמר לך?
”הוא ביקש סליחה. בסופו של דבר קצת סלחתי לו, באותה שנייה שהוא דיבר אמרתי ‘כל הכבוד’, אבל עכשיו אני מרגיש שלא בטוח שזה לא יקרה שוב”.

ארטיום דולגופיאט (IMAGO)ארטיום דולגופיאט (IMAGO)

לוס אנג’לס 2028 זו האולימפיאדה האחרונה שלך, או שתהיה עוד אחת?
”חכו, לאט לאט. אני לא יודע אם אקום לאימון מחר בכלל”.

יש לך יורש?
”נועם ברקוביץ’, המתאמן הכי צעיר בתחרות בגביע העולם בקוטבוס ועלה לגמר תרגיל הקרקע ביחד איתי. יש לו את הפוטנציאל והוא קופץ ממש טוב. הוא בין הכי חזקים ויש עוד ילדים שגדלים. לדעתי, יש יותר עתיד, בהשוואה לזמן שאני הייתי שם בנוער”.

האם במדינה דאגו לפצות אותך כספית על שלא היית באליפות העולם, לא דיברו איתך?
“לא דיברו איתי. מצד אחד זה נכון שאולי צריך לפצות, מצד שני אי אפשר להגיד שהייתי מגיע ומנצח שם בוודאות”.

