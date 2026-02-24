"מדר וטימור יגיעו בשישי וישחקו משחק אחד"

הסגל פורסם, מסיבת העיתונאים התקיימה, חלק מהשחקנים כבר התכנסו וכעת נותר לעלות על הפרקט. נבחרת ישראל תקיים שני משחקים במסגרת מוקדמות גביע העולם, שניהם נגד קפריסין, ורגע לפני החלון הקרוב מנהל הנבחרת מוטי דניאל עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

המצב לא אופטימלי מבחינת סגל, נכון?

”היינו במצב יותר קשה, יש מצב נתון ושני משחקים בסוף השבוע, צריך להגיע ולנצח אותם, בין אם שחקן כזה או אחר מגיע או לא”.

מה יהיה עם ים מדר?

”ים מדר ובר טימור מגיעים בשישי, משחקים במשחק הראשון ולא בשני, שחקני מכבי ישחקו במשחק השני – רומן, בלאט וגור לביא. אני בקשר עם הפועל ת”א, השיח הוא בריא והקבוצה משחררת לפי מה שהיא מחליטה, להפועל ת”א יש שישה שחקנים בחלון והם אמרו שהם ישחררו רק שני שחקנים למשחק אחד, את בלייזר ופלטין הם שחררו לכל הפעילות, אם זה לא היה קפריסין זה לא היה קורה”.

בר טימור (איגוד הכדורסל)

“המצב יוצא דופן, אבל לא מסובך מידי”

מבחינה לוגיסטית זה אמנות, לא?

”היתרונות והחסרונות של הנבחרת הם שהפעילות היא פעם בכמה חודשים, התכוננו מראש ובנינו סגלים לשני המשחקים ואז תופרים את הטיסות. זה יוצא דופן, אבל לא מסובך מדי. מבחינתנו אמרנו שלא יהיה יותר משני שחקנים שיגיעו ביום המשחק”.

איזו נבחרת אז מגיעה למשחקים נגד קפריסין?

”מגיעה נבחרת ישראל שכל פעם משנה פנים. אבל בואו לא נתבלבל, יש שחקנים מובילים בכדורסל שלנו שישחקו, כמעט לכולם יש ניסיון והיו בנבחרת. אני מאמין שהם יהיו טובים וינצחו את המשחקים”.

יהיה פעם סדר בין פיב”א לנבחרות?

”הסיפור התחיל ב-2017 והיה עקום מהרגע הראשון, לא האמנתי שעד היום יהיה הדבר הזה גם בחלומות הגרועים שלי. זה מוזיל את הטורניר, זה עניין של רצון טוב”.