יום שלישי, 24.02.2026 שעה 15:05
כדורסל עולמי  >> מוקדמות מונדובאסקט - אירופה
מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
260-1001קרואטיה1
264-911יוון2
271-931טורקיה3
262-831פורטוגל4
269-891גרמניה5
280-971צ'כיה6
263-791צרפת7
279-921אוקראינה8
278-901פולין9
264-741ספרד 10
278-861הולנד11
282-891הונגריה12
276-811איסלנד13
286-901סרביה14
293-941אסטוניה15
288-891ליטא16
194-931סלובניה17
189-881בריטניה18
190-861שוויץ19
181-761איטליה 20
189-821פינלנד21
186-781לטביה22
174-641דנמרק23
190-781אוסטריה24
192-791גאורגיה25
179-631בלגיה26
197-801שבדיה27
189-691ישראל28
183-621מונטנגרו29
193-711בוסניה30
191-641רומניה31
1100-601קפריסין32

"מדר וטימור יגיעו בשישי וישחקו משחק אחד"

מנהל הנבחרת, מוטי דניאל, התראיין ב"שיחת היום": "אני בקשר עם הפועל ת"א והשיח בריא. שחקני מכבי ת"א ישחקו במשחק השני". וגם: הלוגיסטיקה ופיב"א

|
בר טימור וים מדר (רדאד ג'בארה)
בר טימור וים מדר (רדאד ג'בארה)

הסגל פורסם, מסיבת העיתונאים התקיימה, חלק מהשחקנים כבר התכנסו וכעת נותר לעלות על הפרקט. נבחרת ישראל תקיים שני משחקים במסגרת מוקדמות גביע העולם, שניהם נגד קפריסין, ורגע לפני החלון הקרוב מנהל הנבחרת מוטי דניאל עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

המצב לא אופטימלי מבחינת סגל, נכון?
”היינו במצב יותר קשה, יש מצב נתון ושני משחקים בסוף השבוע, צריך להגיע ולנצח אותם, בין אם שחקן כזה או אחר מגיע או לא”.

מה יהיה עם ים מדר?
”ים מדר ובר טימור מגיעים בשישי, משחקים במשחק הראשון ולא בשני, שחקני מכבי ישחקו במשחק השני – רומן, בלאט וגור לביא. אני בקשר עם הפועל ת”א, השיח הוא בריא והקבוצה משחררת לפי מה שהיא מחליטה, להפועל ת”א יש שישה שחקנים בחלון והם אמרו שהם ישחררו רק שני שחקנים למשחק אחד, את בלייזר ופלטין הם שחררו לכל הפעילות, אם זה לא היה קפריסין זה לא היה קורה”.

בר טימור (איגוד הכדורסל)בר טימור (איגוד הכדורסל)

“המצב יוצא דופן, אבל לא מסובך מידי”

מבחינה לוגיסטית זה אמנות, לא?
”היתרונות והחסרונות של הנבחרת הם שהפעילות היא פעם בכמה חודשים, התכוננו מראש ובנינו סגלים לשני המשחקים ואז תופרים את הטיסות. זה יוצא דופן, אבל לא מסובך מדי. מבחינתנו אמרנו שלא יהיה יותר משני שחקנים שיגיעו ביום המשחק”.

איזו נבחרת אז מגיעה למשחקים נגד קפריסין?
”מגיעה נבחרת ישראל שכל פעם משנה פנים. אבל בואו לא נתבלבל, יש שחקנים מובילים בכדורסל שלנו שישחקו, כמעט לכולם יש ניסיון והיו בנבחרת. אני מאמין שהם יהיו טובים וינצחו את המשחקים”.

יהיה פעם סדר בין פיב”א לנבחרות?
”הסיפור התחיל ב-2017 והיה עקום מהרגע הראשון, לא האמנתי שעד היום יהיה הדבר הזה גם בחלומות הגרועים שלי. זה מוזיל את הטורניר, זה עניין של רצון טוב”.

