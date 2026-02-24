"תצוגות שיפוט ביזיוניות, דורשים הסבר מקצועי"

"בשני משחקים שונים בשבוע האחרון חווינו תצוגות שיפוט ביזיוניות, לא פחות, שאין להן מקום בכדורגל מקצועני”, כך כתבו בבני יהודה בהודעה זועמת על השיפוט, “לא מדובר בטעות נקודתית, אלא ברצף החלטות מהותיות, בשני משחקים שונים, שפגעו ישירות בקבוצה והשפיעו על תוצאותיה".

ההודעה הזו מגיעה למחרת ה-1:1 מול מכבי פ"ת בליגה הלאומית ועוד נכתב בה: “במשחק מול מכבי יפו, בניהולו של השופט יובל שטיין, נפסל שער חוקי בטענת נבדל שגויה. בנוסף, נרשמו שלוש טעויות שיפוט קריטיות במהלכים שהובילו לספיגת שערים, בדקה ה-96 נשרקה עבירה במקום פנדל, היפוך עבירה ברור. החלטות מכריעות שמשנות משחק.

“במשחק מול מכבי פתח תקווה, בניהולו של השופט אביאל לוי, תושב העיר פ״ת, נכבש בדקה ה-90 שער לאחר עבירה ברורה על השוער, תומר ליטבינוב. גם אם בוחרים להתעלם מהעבירה, קיימת עמדת נבדל ברורה המשפיעה על המהלך. שוב, טעות קריטית בדקה מכריעה. בנוסף, נגיעת יד ברורה ברחבה על ידי שחקן מכבי פ״ת, נעלמה מעיני השופט. כזכור, במשחק הגביע בין הפועל ת״א למ.ס אשדוד שגה אותו שופט כאשר בחר להוציא צהוב שני מומצא, לאחר זמן מה מהמהלך וטענות שחקני הפועל, ואנו שואלים האם ננקטה פעולה כלשהי מול אותו שופט?.

תומר ליטבינוב נופל על הדשא, הכדור נכנס לרשת (ראובן שוורץ)

”הרף המקצועי לא יכול להיראות כך”

עוד נכתב: “שני השופטים הללו משובצים לפרקים גם בליגת העל, אך כאשר הם מגיעים לליגה ללא מערכת VAR, הרף המקצועי לא יכול להיראות כך. טעויות הן חלק מהמשחק, אך רצף החלטות מהותיות בשני משחקים עוקבים מחייב בדיקה מעמיקה.

"כ-3,000 אוהדים הגיעו למשחק מול יפו וכ-2,200 מול מכבי פתח תקווה. הקבוצה שלנו היא הקבוצה היחידה בליגה שמביאה קהל במספרים כאלה בעקביות. הקהל שלנו ראוי לסטנדרט מקצועי אחר, כזה שמכבד את המעמד ואת התחרות ההוגנת.

“אנו דורשים מאיגוד השופטים לבחון את האירועים באופן יסודי, לפרסם את ממצאיו ולספק הסבר מקצועי ברור לציבור. המועדון לא יעבור לסדר היום על פגיעה בהוגנות המשחק".