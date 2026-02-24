יום שלישי, 24.02.2026 שעה 12:07
גמר הגביע לנוער ישוחק בעפולה, נערים א' בבראל

נקבעו המיקומים למעמדים, זוארץ: "גאים להביא את אירועי השיא לכל חלקי הארץ". ראש עיריית עפולה: "העיר גאה", ראש עיריית נוף הגליל: "משקיעים רבות"

קבוצת הנוער של מכבי פ
קבוצת הנוער של מכבי פ"ת מניפה את הגביע (שחר גרוס)

הליגות בכל הגילאים מתקרבות לסיום ורגעי ההכרעה כבר איתנו, אבל בינתיים יש גם את הגביע וגם שם המאני טיים מתקרב. בהתאחדות לכדורגל הודיעו שגמר גביע המדינה לנוער ע"ש אבי רן ייערך באצטדיון העירוני בעפולה, בעוד גמר גביע המדינה לנערים א' ע"ש חיים הברפלד יתקיים באצטדיון בראל בנוף הגליל. התאריכים טרם נקבעו.

יו"ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ: “אנחנו גאים להביא את אירועי השיא של מחלקות הנוער לכל חלקי הארץ. גמרי גביע המדינה לנוער ולנערים א' הם חגיגה של מצוינות, ערכים וספורטיביות. קיום המשחקים באצטדיונים בעפולה ובנוף הגליל משקפים את המחויבות שלנו להנגשת אירועי הכדורגל לכל רחבי הארץ ולחיזוק הקשר עם הפריפריה, אני בטוח שהקהל המקומי יהווה תוספת כוח משמעותית לאוהדי הקבוצות שיעפילו לגמר, ויספק אווירה חגיגית ומרשימה”.

ראש עיריית עפולה, אבי אלקבץ, מסר: "בעפולה הספורט בכלל והכדורגל בפרט הם כלי חינוכי לילדים ובני נוער. העיר גאה לארח את גמר גביע המדינה לנוער ע"ש אבי רן באצטדיון העירוני בעיר”.

גביע המדינה לנערים אגביע המדינה לנערים א' הוא של מכבי חיפה (שחר גרוס)

ראש עיריית נוף הגליל, רונן פלוט, אמר: “נוף הגליל מציינת השנה 70 להקמתה, והחלטת ההתאחדות לקיים בעיר את גמר גביע המדינה לנערים א' ע"ש חיים הברפלד משתלבת היטב בחגיגות העיר. העיר משקיעה רבות במתקני ספורט מהמתקדמים בצפון הארץ ובעשייה ספורטיבית ענפה בקרב ילדים, נוער ומבוגרים כאחד”.

