יום שלישי, 24.02.2026 שעה 15:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"רוני לוי חייב להתפטר, שלא יקבל התקף לב"

שחקן העבר, פודי חלפון, ב"שיחת היום" אחרי ה-8:2: "נתניה נמכרה בשידור ישיר, זאת טרגדיה לאומית. בלילה חשבתי להתפנות לבית חולים בגלל כאבים בחזה"

|
רוני לוי עצבני (רועי כפיר)
רוני לוי עצבני (רועי כפיר)

הלם, מהלומה, השפלה – תקראו לזה איך שתרצו וזה כנראה לא יספיק כדי לתאר את המכה העצומה שחטפה אתמול (שני) מכבי נתניה. הקבוצה מעיר היהלומים ספגה נוק אאוט של 8:2 מבית”ר ירושלים. למחרת המשחק, שחקן העבר, פודי חלפון, סיכם את ההשפלה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ודיבר על ההתנצלות של שחקני נתניה ועתידו של רוני לוי.

מה אתה אומר על סרטון ההתנצלות?
”מכל ההרכב אין שחקן בית אחד, הם לא מבינים מה קרה לקהל ולעיר. כל השטויות האלה לא עוזרות. הם הרסו פה אימפריה של שנים, אם אני אתמול בלילה חושב להתפנות בגלל כאבים בחזה. אתמול זה היה היום שבו נתניה נמכרה בשידור ישיר, כל מה שהדור שלנו עשה נמחק, למרות כל ההערכה, אחרי המפלה צריך לשים את המפתחות וללכת הביתה. זו תוצאה של ניהול כושל ועסק קר.

“בזמן שהשחקנים התפרקו ביציע ראינו את המכירה כמו המפונים בימית. לוותר על הביתיות ולמכור לבית”ר חצי אצטדיון, היהלום של נתניה הפך להיות סינתטי, אי אפשר לנהל קבוצה בטבלאות אקסל. הניהול אמנם השתנה, אבל הניתוק נשאר. עצוב היה לי לראות ילדים ושחקני עבר עוזבים בדקה ה-70. אני אומר לעירייה - אתה נבחרת ואתה חייב לעשות מעשה, מכבי נתניה לא עסק של אף אחד”.

שחקני מכבי נתניה מובסים (רועי כפיר)שחקני מכבי נתניה מובסים (רועי כפיר)

מה ראש העיר יכול לעשות?
”לפטר שם את כולם ולקחת את זה בעצמו, הקבוצה היא עירונית ושייכת לעיר נתניה, כל מי שקשור למה שקרה אתמול צריך לעזוב, זאת טרגדיה לאומית”.

אתה מאשים את רוס קסטין?
”כן, אבל זה עוד לפניו, עוד בתקופת אייל סגל. אי אפשר לנהל קבוצה בשלט רחוק, בלי מנהל מקצועי. זה לא לגו, אתם לא מבינים את העוצמה של הכאב שיש בעיר. הקפטן (כארם ג’אבר) אפילו עברית לא יודע לדבר, שדה היחיד שהוא שחקן בית ולא נותנים לו לשחק”.

“אין שום דרך והתנהלות”

בגולים האחרונים אתה רואה הגנה עומדת, איך אתה מסביר את זה?
”אין פה שום דרך, אין התנהלות, אין מעבר מנוער לבוגרים. אם אתה מוכר יותר מחצי אצטדיון לקבוצת חוץ, באותו רגע הפסדת. אם אתה רוצה לחשוב רק על הכסף זה לא רציני. איבדת את הפלייאוף העליון. כולם פה בהלם וממוטטים. האוהדים הצעירים לא מבינים מה קורה והמבוגרים בוכים”.

רוס קסטין (רועי כפיר)רוס קסטין (רועי כפיר)

רוני צריך להתפטר?
”אם לרוני לוי יש כבוד הוא צריך להגיד ‘טעיתי’ והוא חייב להתפטר, הוא לא יכול להוציא את הקבוצה מהמצב, הכל סיסמאות. מה אתה זוכר מהדור שלנו? לדורי דורות יזכרו את ה-8:2, הוא צריך לעזוב את נתניה, בשבילו שלא יקבל התקף לב”.

היית על סף התקף לב אתמול?
”אני חשבתי שאני הולך להתפנות, אני אחרי 2 צנתורים ואני אמרתי לעצמי ללכת למיון, לאט לאט נרגעתי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */