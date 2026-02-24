"רוני לוי חייב להתפטר, שלא יקבל התקף לב"

הלם, מהלומה, השפלה – תקראו לזה איך שתרצו וזה כנראה לא יספיק כדי לתאר את המכה העצומה שחטפה אתמול (שני) מכבי נתניה. הקבוצה מעיר היהלומים ספגה נוק אאוט של 8:2 מבית”ר ירושלים. למחרת המשחק, שחקן העבר, פודי חלפון, סיכם את ההשפלה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE ודיבר על ההתנצלות של שחקני נתניה ועתידו של רוני לוי.

מה אתה אומר על סרטון ההתנצלות?

”מכל ההרכב אין שחקן בית אחד, הם לא מבינים מה קרה לקהל ולעיר. כל השטויות האלה לא עוזרות. הם הרסו פה אימפריה של שנים, אם אני אתמול בלילה חושב להתפנות בגלל כאבים בחזה. אתמול זה היה היום שבו נתניה נמכרה בשידור ישיר, כל מה שהדור שלנו עשה נמחק, למרות כל ההערכה, אחרי המפלה צריך לשים את המפתחות וללכת הביתה. זו תוצאה של ניהול כושל ועסק קר.

“בזמן שהשחקנים התפרקו ביציע ראינו את המכירה כמו המפונים בימית. לוותר על הביתיות ולמכור לבית”ר חצי אצטדיון, היהלום של נתניה הפך להיות סינתטי, אי אפשר לנהל קבוצה בטבלאות אקסל. הניהול אמנם השתנה, אבל הניתוק נשאר. עצוב היה לי לראות ילדים ושחקני עבר עוזבים בדקה ה-70. אני אומר לעירייה - אתה נבחרת ואתה חייב לעשות מעשה, מכבי נתניה לא עסק של אף אחד”.

שחקני מכבי נתניה מובסים (רועי כפיר)

מה ראש העיר יכול לעשות?

”לפטר שם את כולם ולקחת את זה בעצמו, הקבוצה היא עירונית ושייכת לעיר נתניה, כל מי שקשור למה שקרה אתמול צריך לעזוב, זאת טרגדיה לאומית”.

אתה מאשים את רוס קסטין?

”כן, אבל זה עוד לפניו, עוד בתקופת אייל סגל. אי אפשר לנהל קבוצה בשלט רחוק, בלי מנהל מקצועי. זה לא לגו, אתם לא מבינים את העוצמה של הכאב שיש בעיר. הקפטן (כארם ג’אבר) אפילו עברית לא יודע לדבר, שדה היחיד שהוא שחקן בית ולא נותנים לו לשחק”.

“אין שום דרך והתנהלות”

בגולים האחרונים אתה רואה הגנה עומדת, איך אתה מסביר את זה?

”אין פה שום דרך, אין התנהלות, אין מעבר מנוער לבוגרים. אם אתה מוכר יותר מחצי אצטדיון לקבוצת חוץ, באותו רגע הפסדת. אם אתה רוצה לחשוב רק על הכסף זה לא רציני. איבדת את הפלייאוף העליון. כולם פה בהלם וממוטטים. האוהדים הצעירים לא מבינים מה קורה והמבוגרים בוכים”.

רוס קסטין (רועי כפיר)

רוני צריך להתפטר?

”אם לרוני לוי יש כבוד הוא צריך להגיד ‘טעיתי’ והוא חייב להתפטר, הוא לא יכול להוציא את הקבוצה מהמצב, הכל סיסמאות. מה אתה זוכר מהדור שלנו? לדורי דורות יזכרו את ה-8:2, הוא צריך לעזוב את נתניה, בשבילו שלא יקבל התקף לב”.

היית על סף התקף לב אתמול?

”אני חשבתי שאני הולך להתפנות, אני אחרי 2 צנתורים ואני אמרתי לעצמי ללכת למיון, לאט לאט נרגעתי”.