האלימות, בחירות ואצטדיון ר"ג: שינו זוארץ מדבר

הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית הפכה כבר מזמן למכת מדינה. בהתאחדות לכדורגל החליטו להירתם למאבק כדי לעורר מודעות לעניין והמשחקים ייעצרו כדי להקריא טקסט נגד האלימות: “מאבק של החברה הישראלית כולה". יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, דיבר על כך ועל שלל נושאים בראיון לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

נהנית מירדן אתמול?

”היה משחק מעולה, ירדן היה מצוין. היה משחק כדורגל מהנה מאוד, דיברתם עם יוסי (מזרחי) לפני, אם לשחקנים תהיה תשוקה כמוהו יהיה לנו יופי של דור”.

ההתאחדות תקיים פעילות חינוכית לעצירת מעגל הדמים בחברה הערבית, מה דעתך בנושא?

”אנחנו רואים מה קורה בחברה הערבית, לא סתם נכנסנו לזה, קולנו חייב להישמע, זה יכול להגיע לכל מקום. אחינו מהחברה הערבית סובלים וזו הדרך שלנו להשמיע את קולם ואנחנו חייבים שזה ייפסק”.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

“חזרת המשחקים? לא אעמיד את פיפ”א במצב שיגידו לא”

נראה שזה עובר באדישות למי שמנהל את המדינה, אם זה היה אצלנו המדינה כבר עוצר ופה זה לגיטימי?

”אני לא חושב שזה לא מעניין, אנחנו חייבים להשמיע את קולנו, זה מגיע כבר לערים מעורבות וזה מטריד. אנחנו חייבים”.

מתי המשחקים יחזרו לארץ?

”אני לא אעמיד את אופ”א במצב שהם יגידו לי לא, אני אתן לזה לעבור ולחכות לראות איך אנחנו פונים, אנחנו רוצים שהעונה האירופית הבאה תיפתח בישראל וכנ”ל ליגת האומות. הכל תלוי במצב הביטחוני, אני לא מתיימר להבין במה שאני לא מכיר ונקווה לעתיד טוב יותר”.

מה קורה לגבי בקשות הפלסטינים, להקים אצטדיונים בעזה?

”אני משוחח עם פיפ”א ברמה יום יומית, עדכנו אותי לפני ההחלטה שפיפ”א הולכת להשקיע 75 מיליון דולר על כדורגל ברצועת עזה, כל עוד משקיעים שם לא בטרור אנחנו בעד, שיתעסקו בדברים טובים ולא בפיגועים, יש קונגרס עוד מעט ונראה מה יהיה”.

האלימות גוברת דווקא בילדים ונערים, מה דעתך?

”אנחנו צריכים להבין שהמציאות של האלימות לא יכולה להיות בשום מקום, וגם במגרשי כדורגל, מישהו צריך לתת את הדעת על זה. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לגדוע את האלימות בכדורגל, הפסקנו פעילות של מספר קבוצות וילדים הורחקו למספר שנים, תובע ההתאחדות מחליט על העונשים, ננסה לאפשר החרפת ענישה”.

מה לגבי מכירות משחקים והימורים לא חוקיים?

”סיכלנו ניסון להטות משחק ואני שמח שהצלחנו, אנחנו עובדים כל יום בניסיון לאתר ניסיון להטות משחקים, אנחנו נגיע לכל אחד שיעשה את זה ונעשה הכל כדי לנקות את הכדורגל מהמחלה הזאת, המשטרה עוזרת לנו. זה מושרש שנים בכדורגל, עצרנו הרבה מאוד נגעים. אני רואה את זה יורד ואנחנו עם היד על הדופק”.

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

האם זה יגיע לליגות יותר בכירות?

”אני יכול להגיד בלב שלם שזה לא הגיע לליגת העל וללאומית”.

”מתכוונים לגייס כספים ולשפץ באישור ר”ג את האצטדיון הקיץ”

מה לגבי מצב הדשא בטדי?

“אני לא מומחה לדשא ולא אגרונום, נכחתי בדרבי הירושלמי ודיברתי איתו על מצב הדשא, הוא הבין אותי וקבע מיד פגישה בין ראש העיר והקבוצות, הגעתי לדיון ואמרתי להם שקבוצות בכירות לא יכולות לשחק במצב דשא כזה, יש לנו משחקי מכבייה ואמרתי להם שאם כבר תשקיעו ותעשו דשא היברידי כמו בסמי עופר ובלומפילד. ראש העיר הנחה אותם לעשות זאת במיידי ואני מודה לו על כך”.

מה לגבי אצטדיון רמת גן?

”אנחנו מתכוונים לגייס כספים ונצא כבר בקיץ הקרוב באישורה של רמת גן לשיפוץ האצטדיון שיהיה תואם לשנת 2026, אני רוצה לגייס מפיפ”א 50 מיליון שקל. אנחנו יודעים למה אנחנו נכנסים ומה אנחנו יודעים לעשות, הוא לא יהיה וומבלי, אבל נעשה מה שאנחנו יכולים. נצליח לגייס בין 250-300 מליון שקלים. לא בטוח שזה ייקרא על שם מישהו. אנחנו נעשה את זה לפי הכללים”.

אצטדיון רמת גן (IMAGO)

איך אתה רואה את ההתארגנויות ליו”ר ההתאחדות?

”אנחנו חיים בהליך דמוקרטי, כל מי שעומד בכללים זכותו להיעמד, אני אעשה הכל כדי להישאר בתפקיד. זה הליך דמוקרטי וכל גוף יכול להיות בתמונה”.

מה דעתך על ההגרלה בליגת האומות?

“הגרלה מורכבת מאוד ולא קלה, אנחנו רוצים להיות ביורו 2028 ונעשה את זה, אם האירים לא יארחו זה הפסד שלהם, מבחינתנו אנחנו נתארח שם ואם לא זה בעיה שלהם, אם נוכל לארח בארץ, נתעקש על זה”.

איך שועה עוד משחק בישראל?

“תשאל את הסוכנים שלו ואותו, לא אותי, אני לא מתערב בזה, הוא ילד גדול ויחליט את החלטותיו לבד”.