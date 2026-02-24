יום שלישי, 24.02.2026 שעה 12:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת ילדים ב' שרון 1
2:5 להפועל כפ"ס מערב על בית"ר בדרבי בילדים ב'

הדרבי בשרון נצבע בירוק, כאשר הפועל הייתה טובה יותר ונהנתה מצמדים של בן יעקב ומשולם בנוסף לגול נוסף של פלכטמן. המאמן: "ניצחון משכנע וראוי"

ילדים ב' הפועל כפר סבא (באדיבות המועדון)
במוקד משחקי השבת האחרונה בליגת שרון 1 עמד משחק הדרבי של כפר סבא, בו אירחה קבוצת המערב של הפועל את בית"ר, שהתייצבה למשחק כשבמאזנה שבעה ניצחונות ליגה, ארבעה יותר מאשר ליריבתה. למרות זאת, הפעם שחקני הפועל היו במיטבם ובסיום חגגו ניצחון 2:5.

הפועל כפר סבא פתחה את המשחק בעוצמה התקפית ובשילוב משחק הגנה מצוין סללה את דרכה ליתרון 0:3. המחצית השנייה הייתה שוויונית יותר מבחינת יחסי הכוחות, לאחר שהפועל עלתה ליתרון 0:4, בית"ר הצליחה לכבוש שני שערים מצמקים, אך המילה האחרונה הייתה של הפועל, לזכותה כבשו בצמדים עידן בן יעקב ויאיר משולם, בנוסף אליהם עומר פלכטמן כבש שער בבעיטת פנדל.

שי צפניה, מאמן הקבוצה המנצחת: "כבר במחצית הראשונה היה ברור לאן המשחק הולך. הניצחון בזכות משחק קבוצתי חכם, לחץ גבוה ונחישות לאורך כל המגרש. הקבוצה הציגה משמעת טקטית, רוח לחימה וחיבור מצוין בין השחקנים. גם במחצית השנייה עם יתרון משמעותי בתוצאה, הקבוצה המשיכה הקבוצה להראות אופי, קצב ורעב לשערים, כך סיימנו את הדרבי עם ניצחון משכנע וראוי. אנחנו עם הפנים למשחק הבא".

ביום שישי הקרוב תקווה הפועל כפר סבא לרשום ניצחון נוסף, הפעם במשחק החוץ מול מ.ס דרום השרון. בית"ר כפר סבא תקווה לשוב למסלול הניצחונות בשבת הקרובה, כשתתארח אצל מכבי ברקאי.

