"הפתרון המשוגע" שלא השאיר את מסי בברצלונה

שבועיים וחצי לפני הבחירות לנשיאות ברצלונה, יצא היום (שלישי) לחנויות ספרו החדש של ז'ואן לאפורטה - “Así salvamos al Barça” (“כך הצלנו את בארסה”) - בו הוא מגולל בפירוט את חמש שנותיו הסוערות בנשיאות וחושף שורה של פרטים מאחורי הקלעים על ההחלטות הדרמטיות שקיבל.

לאפורטה מתאר כיצד קיבל לידיו מועדון במצב כלכלי כאוטי, כזה שחייב “נוסחאות יצירתיות” כדי לייצב אותו. הספר נוגע בפרשות המרכזיות של התקופה – ובראשן עזיבתו של ליאו מסי.

אחד הפרקים הטעונים ביותר עוסק בפרידה מליאו מסי בקיץ 2021 - סוגיה שלדברי לאפורטה “עדיין מהדהדת”. הוא סיפר על המו״מ לחידוש החוזה: “ברגע שנכנסנו למשא ומתן, היה לו צוות די תובעני, ולמרות שאביו גילה יותר הבנה, הסביבה שלו נתנה תחושה שהיא לא כזו”.

חורחה מסי בביתו של ז'ואן לאפורטה (צילום מסך)

לאפורטה חושף כי עלה רעיון יוצא דופן: “עלה לנו פתרון משוגע - חוזה ארוך טווח עם שלב ראשון כשחקן בארסה ושלב שני בהשאלה לקבוצה מה-MLS. זה נראה כאילו אפשר לעקוף כך את חוקי הליגה”.

אלא שלה ליגה פסלה את האפשרות. לדבריו, נאמר למועדון “לשכוח מזה”, וכי הדרך היחידה לאשר את החוזה הייתה לחתום על הסכם למכירת אחוז מזכויות השידור ל־50 שנה דרך קרן בשם CVC.

בהמשך חושף לאפורטה כי גם לאחר סיום דרכו של מסי בפאריס סן ז'רמן נבחנה האפשרות להחזירו לקאמפ נואו: “חורחה מסי הגיע אליי הביתה, הכנתי את החוזה ושלחתי לו טיוטה - ולא קיבלתי תשובה. עבר שבוע, שבועיים... חודש לאחר מכן הוא חזר אליי הביתה ואמר שהחליטו ללכת לאינטר מיאמי, שם הוא לא יהיה תחת כל כך הרבה לחץ”.

ליאו מסי מוצג באינטר מיאמי (רויטרס)

קומאן: “אתה אגדה, אבל לא המאמן שלי”

גם סוגיית פיטוריו של רונאלד קומאן מקבלת מקום מרכזי בספרד. לאפורטה מתאר שיחה ישירה במיוחד: “רונאלד בא אליי עם הסוכן שלו ושאל: ‘אני המאמן שלך?’. עניתי לו: ‘אתה אגדה, בכיתי בוומבלי (בגמר ליגת האלופות ב-1992, בו כבש קומאן את שער הזכייה), אבל אתה לא המאמן שלי’. הוא לא קיבל את זה טוב”.

היחסים עם צ'אבי מתוארים כטלטלה מתמשכת. לאחר שהודיע על עזיבה, צ’אבי חזר בו בארוחה בביתו של לאפורטה, שכתב: “שאלתי אם הוא מאמין בקבוצה והוא ענה: ‘אהפוך אותה לאלופה ב־100%’”.

אלא שבהמשך, לאחר התבטאות כי הקבוצה לא תהיה תחרותית בשנתיים הקרובות ואף שיחות פנימיות על הצורך להחליף שחקנים רבים, הוחלט לסיים את ההתקשרות בפגישה במתחם האימונים בנוכחות דקו וסגן הנשיא, רפא יוסטה.

רונאלד קומאן בגמר בוומבלי (רויטרס)

בפרשת נגריירה, לאפורטה מגן על בארסה ותוקף את ריאל מדריד: “אני מזמין את כל מי שמאשים אותנו בשחיתות לציין משחק, שער או מהלך ספציפי שבו הושג יתרון. במשך 70 שנה אנשים הקשורים לריאל מינו שופטים - זו הייתה השערורייה הגדולה בתולדות הכדורגל הספרדי”.

21 דקות לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

על ההצטרפות לסופר ליג מספר לאפורטה כי תחילה לא היה משוכנע, אך לאחר עיון במסמכים הבין כי מדובר ב”הזדמנות היסטורית להכניס 700 מיליון אירו”. לבסוף, ברצלונה חיפשה הידברות עם גופי הכדורגל האירופיים ובראשם אופ"א.