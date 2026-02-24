יום שלישי, 24.02.2026 שעה 10:21
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

"יש בריאל מדריד שחקנים שלא ברמה הנדרשת"

שחקן העבר הצרפתי, כריסטוף דוגארי, הגן על קיליאן אמבפה ותקף את הבלאנקוס: "אם הספרדים כבר לא רוצים אותו אז שיחזירו והוא ילך וישמח מישהו אחר"

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

בצרפת עוקבים מקרוב אחר כל מה שקורה לקיליאן אמבפה. המצב הלא יציב בריאל מדריד הוא נושא שנבחן במדינה של החלוץ, ולעתים נקשר ליכולת של קפטן הנבחרת. עם זאת, במקרה הזה נראה שהוא אינו במוקד הביקורת.

כריסטוף דוגארי, חלוץ העבר הצרפתי, העמיק בנושא של הבלאנקוס והגן על בן ארצו, אך לא על יתר חבריו לחדר ההלבשה: "יש יותר מדי שחקנים לא יציבים בסגל של ריאל מדריד, נראה לי די מפתיע שהבעיות של ריאל מדריד נובעות אך ורק מאמבפה. בשלב מסוים צריך להפסיק להגזים".

אלוף העולם עם צרפת ב-1998 המשיך: "אם הספרדים כבר לא רוצים אותו, שיחזירו אותו. אולי הוא ילך וישמח מישהו אחר, אני לא יודע. אבל זה נראה לי די מפתיע, בכנות. אני חושב שיש יותר מדי שחקנים בריאל מדריד הזו שהם לא שחקנים של ריאל מדריד. הם מוערכים יתר על המידה, אני מצטער. גם לי הייתה הזדמנות לשחק במועדונים גדולים. בברצלונה לא לבשתי הרבה את החולצה, ויש לכך גם סיבה".

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

השחקנים שלא ברמה לריאל מדריד לטענת דוגארי

הצרפתי אף העז לנקוב בשמות של כמה שחקנים ולהעמידם במוקד הביקורת: "אלה מועדונים ששואפים לכוכבים, הם הטובים ביותר, ואני חושב שיש שחקנים שלא נמצאים ברמה הנדרשת. הם שם כבר הרבה זמן, אני חושב על קמאבינגה, גולר, ואלוורדה, טשואמני, אסנסיו, שצץ משום מקום והפך לשחקן הרכב בגלל שהיו המון פציעות. הוא הוכיח שהוא שחקן טוב, אבל הוא לא בלם של ריאל מדריד. אלאבה פצוע ומשחק רק שבוע אחד בכל שלושה חודשים, הוא לא ברמה הזאת".

ארדה גולר, לא ברמה הנדרשת לטענת דוגארי (IMAGO)ארדה גולר, לא ברמה הנדרשת לטענת דוגארי (IMAGO)

דוגארי סיכם ואמר: "יש לי הרושם שהם החתימו הרבה שחקנים עם חוזים שעומדים להסתיים, כי היו להם פחות משאבים זמינים. כשאתה משחק במועדונים כאלה, אתה צריך להוכיח שאתה שחקן גדול לאורך עונה שלמה, להנהיג את הקבוצה שלך ולהיות מכריע, זה ההבדל בין הרמה שאנחנו חווים מדי יום בליגות המקומיות שלנו לבין הרמה של ריאל מדריד".

