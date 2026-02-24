"יש בריאל מדריד שחקנים שלא ברמה הנדרשת"

בצרפת עוקבים מקרוב אחר כל מה שקורה לקיליאן אמבפה. המצב הלא יציב בריאל מדריד הוא נושא שנבחן במדינה של החלוץ, ולעתים נקשר ליכולת של קפטן הנבחרת. עם זאת, במקרה הזה נראה שהוא אינו במוקד הביקורת.

כריסטוף דוגארי, חלוץ העבר הצרפתי, העמיק בנושא של הבלאנקוס והגן על בן ארצו, אך לא על יתר חבריו לחדר ההלבשה: "יש יותר מדי שחקנים לא יציבים בסגל של ריאל מדריד, נראה לי די מפתיע שהבעיות של ריאל מדריד נובעות אך ורק מאמבפה. בשלב מסוים צריך להפסיק להגזים".

אלוף העולם עם צרפת ב-1998 המשיך: "אם הספרדים כבר לא רוצים אותו, שיחזירו אותו. אולי הוא ילך וישמח מישהו אחר, אני לא יודע. אבל זה נראה לי די מפתיע, בכנות. אני חושב שיש יותר מדי שחקנים בריאל מדריד הזו שהם לא שחקנים של ריאל מדריד. הם מוערכים יתר על המידה, אני מצטער. גם לי הייתה הזדמנות לשחק במועדונים גדולים. בברצלונה לא לבשתי הרבה את החולצה, ויש לכך גם סיבה".

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

השחקנים שלא ברמה לריאל מדריד לטענת דוגארי

הצרפתי אף העז לנקוב בשמות של כמה שחקנים ולהעמידם במוקד הביקורת: "אלה מועדונים ששואפים לכוכבים, הם הטובים ביותר, ואני חושב שיש שחקנים שלא נמצאים ברמה הנדרשת. הם שם כבר הרבה זמן, אני חושב על קמאבינגה, גולר, ואלוורדה, טשואמני, אסנסיו, שצץ משום מקום והפך לשחקן הרכב בגלל שהיו המון פציעות. הוא הוכיח שהוא שחקן טוב, אבל הוא לא בלם של ריאל מדריד. אלאבה פצוע ומשחק רק שבוע אחד בכל שלושה חודשים, הוא לא ברמה הזאת".

ארדה גולר, לא ברמה הנדרשת לטענת דוגארי (IMAGO)

דוגארי סיכם ואמר: "יש לי הרושם שהם החתימו הרבה שחקנים עם חוזים שעומדים להסתיים, כי היו להם פחות משאבים זמינים. כשאתה משחק במועדונים כאלה, אתה צריך להוכיח שאתה שחקן גדול לאורך עונה שלמה, להנהיג את הקבוצה שלך ולהיות מכריע, זה ההבדל בין הרמה שאנחנו חווים מדי יום בליגות המקומיות שלנו לבין הרמה של ריאל מדריד".