יום שלישי, 24.02.2026 שעה 10:23
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

מוריניו לא ידבר במסע"ת, פרדיננד: הוא לא גזען

מאמן בנפיקה לא מחויב לערוך מסע"ת לפני הגומלין מול ריאל בשל הרחקתו. בלם העבר על סערת ויניסיוס ופרסטיאני: "ז'וזה עשה מספיק עבור שחקנים שחורים"

|
מוריניו עם ויניסיוס (IMAGO)
מוריניו עם ויניסיוס (IMAGO)

ריו פרדיננד יצא להגנתו של ז'וזה מוריניו על רקע הסערה סביב פרשת ויניסיוס ג’וניור וג’אנלוקה פרסטיאני, אך הודה כי המאמן הוותיק “לא ניגש לסיטואציה בצורה הנכונה”.

בפודקאסט שלו אמר בלם העבר: “עם הזמן, ז’וזה יישב ויגיד לעצמו שאולי הוא טיפל בזה לא נכון. וזה לא הופך אותו לגזען, אגב. מוריניו עשה מספיק עבור שחקנים שחורים מכל העולם, שרואים בו דמות אב, כדי להבין שאין לו אפילו עצם גזענית בגוף. אני פשוט חושב שבמקרה הזה הוא ניגש לזה בצורה לא נכונה”.

דבריו של פרדיננד מגיעים בעקבות ההתבטאויות של מוריניו לאחר המשחק הראשון בין ריאל מדריד לבנפיקה בפלייאוף ליגת האלופות.

ההאשמה של ויניסיוס והתגובה של מוריניו

כזכור, במהלך המשחק בליסבון, ויניסיוס טען כי פרסטיאני קרא לעברו “קוף” בעודו מכסה את פיו באמצעות חולצתו. הברזילאי ניגש לשופט ודיווח על המקרה, כאשר גם קיליאן אמבפה טען כי ההתבטאות חזרה מספר פעמים.

ויניסיוס ופרסטיאני (IMAGO)ויניסיוס ופרסטיאני (IMAGO)

מוריניו, מצדו, עורר ביקורת כשאמר כי ויניסיוס “הסית את הקהל” עם חגיגות השער שלו. “כשאתה כובש שער כזה, אתה צריך לחגוג בצורה מכבדת”, אמר המאמן, וכשנשאל האם לדעתו הברזילאי ליבּה את האווירה, השיב: “כן, אני חושב שכן”.

בנוסף, הזכיר את אגדת המועדון אוזביו כהוכחה לכך שבנפיקה אינו מועדון גזעני: “האיש הגדול ביותר בהיסטוריה של המועדון הזה היה שחור. הדבר האחרון שהמועדון הזה הוא זה גזעני”.

אופ״א התערבה – בנפיקה תערער

אופ"א הודיעה כי פרסטיאני יושעה זמנית ממשחק אחד ולא יוכל לשחק בגומלין במדריד, עד להשלמת החקירה. השחקן הכחיש את הטענות וטען כי לא השתמש במילה “קוף”, אלא בקללה אחרת - טענה שעוררה סערה נוספת. בנפיקה הודיעה כי תערער על ההחלטה והבהירה כי היא מחויבת למאבק בכל צורה של גזענות או אפליה.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

בינתיים, מוריניו לא יתייחס לנושא לפני הגומלין, לאחר שהורחק במשחק הראשון והחליט שלא לדבר במסיבת עיתונאים לפני המשחק במדריד. מכיוון שהורחק, מוריניו לא היה מחויב להופיע במסיבת העיתונאים בהתאם לחוקי אופ״א.

הוספת תגובה



