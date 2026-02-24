מוריניו לא ידבר במסע"ת, פרדיננד: הוא לא גזען

ריו פרדיננד יצא להגנתו של ז'וזה מוריניו על רקע הסערה סביב פרשת ויניסיוס ג’וניור וג’אנלוקה פרסטיאני, אך הודה כי המאמן הוותיק “לא ניגש לסיטואציה בצורה הנכונה”.

בפודקאסט שלו אמר בלם העבר: “עם הזמן, ז’וזה יישב ויגיד לעצמו שאולי הוא טיפל בזה לא נכון. וזה לא הופך אותו לגזען, אגב. מוריניו עשה מספיק עבור שחקנים שחורים מכל העולם, שרואים בו דמות אב, כדי להבין שאין לו אפילו עצם גזענית בגוף. אני פשוט חושב שבמקרה הזה הוא ניגש לזה בצורה לא נכונה”.

דבריו של פרדיננד מגיעים בעקבות ההתבטאויות של מוריניו לאחר המשחק הראשון בין ריאל מדריד לבנפיקה בפלייאוף ליגת האלופות.

ההאשמה של ויניסיוס והתגובה של מוריניו

כזכור, במהלך המשחק בליסבון, ויניסיוס טען כי פרסטיאני קרא לעברו “קוף” בעודו מכסה את פיו באמצעות חולצתו. הברזילאי ניגש לשופט ודיווח על המקרה, כאשר גם קיליאן אמבפה טען כי ההתבטאות חזרה מספר פעמים.

ויניסיוס ופרסטיאני (IMAGO)

מוריניו, מצדו, עורר ביקורת כשאמר כי ויניסיוס “הסית את הקהל” עם חגיגות השער שלו. “כשאתה כובש שער כזה, אתה צריך לחגוג בצורה מכבדת”, אמר המאמן, וכשנשאל האם לדעתו הברזילאי ליבּה את האווירה, השיב: “כן, אני חושב שכן”.

בנוסף, הזכיר את אגדת המועדון אוזביו כהוכחה לכך שבנפיקה אינו מועדון גזעני: “האיש הגדול ביותר בהיסטוריה של המועדון הזה היה שחור. הדבר האחרון שהמועדון הזה הוא זה גזעני”.

אופ״א התערבה – בנפיקה תערער

אופ"א הודיעה כי פרסטיאני יושעה זמנית ממשחק אחד ולא יוכל לשחק בגומלין במדריד, עד להשלמת החקירה. השחקן הכחיש את הטענות וטען כי לא השתמש במילה “קוף”, אלא בקללה אחרת - טענה שעוררה סערה נוספת. בנפיקה הודיעה כי תערער על ההחלטה והבהירה כי היא מחויבת למאבק בכל צורה של גזענות או אפליה.

בינתיים, מוריניו לא יתייחס לנושא לפני הגומלין, לאחר שהורחק במשחק הראשון והחליט שלא לדבר במסיבת עיתונאים לפני המשחק במדריד. מכיוון שהורחק, מוריניו לא היה מחויב להופיע במסיבת העיתונאים בהתאם לחוקי אופ״א.