סנסציה: בודה גלימט הדיחה את אינטר מהאלופות

משחקי הגומלין של שלב הפלייאוף בליגת האלופות ממשיכים כעת עם שלושה משחקים נוספים. במוקד, אינטר מארחת את בודה גלימט בסן סירו במטרה להפוך פיגור 3:1 מהמשחק הראשון ולהעפיל לשלב הבא. במקביל, ניוקאסל מתמודדת שוב מול קרבאח לאחר שהביסה אותה 1:6 במשחק הראשון.

אינטר – בודה גלימט 2:1

האיטלקים מגיעים למשחק המכריע לאחר ניצחון 0:2 על לצ’ה וגאנדלמן בליגה האיטלקית. חניכיו של כריסטיאן קיבו פתחו פער של 10 נקודות מהמקום השני בטבלה, כך שהם יעשו הכל על מנת להמשיך גם בצ’מפיונס לשלבים המתקדמים. מנגד, האורחת מקווה לשרוד את האווירה של הסן סירו, לשמור על היתרון 1:3 מהמשחק הקודם ולרשום העפלה היסטורית לשמינית הגמר.

דקה 58, שער! בודה גלימט עלתה ל-0:1: לא ייאמן! מנואל אקנג’י טעה בענק, הכדור הגיע לאולה בלומברג שסחט הצלה גדולה מיאן זומר, אך הריבאונד נחת ברגליים של יאנס האוגה, ששם אותו ברשת.

יאנס האוגה כובש (IMAGO)

יאנס האוגה לא יודע את נפשו (IMAGO)

שחקני בודה גלימט בטירוף (IMAGO)

דקה 72, שער! בודה גלימט עלתה ל-0:2: מה הולך פה? אינטר בדרך הביתה. האוגה העביר רוחב להאקון אביין, ששלח בעיטה מדהימה לפינה הרחוקה בנגיעה.

גול מדהים של האקון אביין (IMAGO)

שחקני בודה גלימט בטירוף (IMAGO)

בודה גלימט. איזו קבוצה (IMAGO)

דקה 76, שער! אינטר צימקה ל-2:1: אולי זה לא נגמר? בלבול ברחבה אחרי קרן, כשהכדור נחת אצל אלסנדרו בסטוני. הבלם שלח אותו לידיים של השוער, שהיה מאחורי הקו.

ניוקאסל – קרבאח 2:3

האנגלים מגיעים למשחק הביתי מאוד רגועים לאחר שניצחו 1:6 את האזרים במשחק הראשון, זאת בזכות אנתוני גורדון, שכבש רביעייה כבר במחצית הראשונה של ההתמודדות. האורחת תקווה לא לספוג עוד תבוסה כואבת ולסיים את הקמפיין החיובי שלהם בטעם פחות מר.

דקה 5, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: האנגלים יצאו קדימה, כשהרמה עלתה לתוך הרחבה והכדור ננגח, כשהשוער קלט אותו, אך סנדרו טונאלי הגיע לריבאונד ושם אותו ברשת.

השער של סנדרו טונאלי (IMAGO)

סנדרו טונאלי חוגג (IMAGO)

סנדרו טונאלי מאושר (IMAGO)

דקה 6, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:2: איזה בליץ. הארווי בארנס העביר רוחב לג’ואלינטון ששם אותו בפנים.

ג'ואנליטון מאושר (IMAGO)

שחקני ניוקאסל חוגגים (IMAGO)

דקה 51, שער! קרבאח צימקה ל-2:1: קמילו דוראן חטף את הכדור ופרץ במהירות קדימה, כשהוא מסיים בסוף לפינה הקרובה בצורה נהדרת.

שחקני קרבאח שמחים בחלקם (IMAGO)

דקה 52, שער! ניוקאסל עלתה ל-1:3: קרן הורמה מצד ימין, סטיב בוטמן עלה מעל כולם ונגח בעוצמה פנימה.

שחקני ניוקאסל חוגגים (IMAGO)

דקה 57, שער! קרבאח צימקה ל-3:2: פנדל הוענק לאורחת, שהחמיצה אותו תחילה, אך אלווין ג’פרגולייב הגיע לפני כולם וכבש.