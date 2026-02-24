ההתאחדות קבעה: הפחתת 12 נק' לעירוני אשדוד

עכשיו זה רשמי: למכבי עירוני אשדוד הופחתו 12 נקודות ממאזנה. מדובר במכה אנושה למועדון, שרק ביום חמישי האחרון קבע בית המשפט המחוזי בבאר שבע כי העמותה מתפרקת לה נוכח חובותיה, בין היתר לשחקניה ומאמניה, מה שיאפשר להם לחלץ כספם מביטוח לאומי.

נוכח ההחלטה (תקנונית) להפחית ממאזנה של מכבי עירוני אשדוד כבר העונה 12 נקודות, הרי שמ-27 נקודות שהשיגה הקבוצה עד כה, מאזנה יפחת לכדי 15 נקודות בלבד, מה שאומר שהקבוצה במקום האחרון וחולקת אותו יחד עם בית"ר נורדיה ירושלים, גם לה 15 נקודות.

מבין כלל משחקי המחזור ה-22 בליגה א' דרום, רק המפגש בין הפועל מרמורק למכבי עירוני אשדוד טרם נקבע לו שעת משחק ומיקום להתמודדות, מה שמעלה שאלה האם בכלל מכבי עירוני אשדוד תופיע להתמודדות ובאיזו תצורה, אולי למשל עם הנוער.