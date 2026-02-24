"ששקו מאפשר ליונייטד לחלום על ליגת האלופות"

מנצ’סטר יונייטד חזרה למסלול הניצחונות. אמנם הבחור מהטיקטוק לא הסתפר לאחר ה-1:1 של השדים האדומים נגד ווסטהאם, אך אין ספק שחניכיו של מייקל קאריק בתקופה מצוינת, במיוחד לאחר הניצחון אמש (שני) 0:1 על אברטון בחוץ משערו של החלוץ הסלובני, בנימין ששקו.

בששת משחקיה האחרונים בליגה יונייטד ניצחה בחמישה וסיימה רק פעם אחת בלי שלוש הנקודות, כאשר ברצף הזה היא גברה על קבוצות כמו ארסנל, מנצ’סטר סיטי וטוטנהאם. בזכות הרצף הנהדר, השדים האדומים נמצאים חזק מאוד במירוץ אחר הכרטיס לליגת האלופות, כאשר הם במקום הרביעי עם 48 נקודות.

אפשר להגיד כמעט בוודאות שבליגה האנגלית חמש הקבוצות הראשונות יעפילו אוטומטית לצ’מפיונס, כך שרק אם קבוצתו של מייקל קאריק תסיים במקום השישי היא תישאר מחוץ למפעל היוקרתי. נכון למחזור הנוכחי, צ’לסי וליברפול, אשר נמצאות מתחת ליונייטד בליגה, נלחמות איתה על ליגת האלופות כאשר לשתיהן יש 45 נקודות, שלוש פחות מהשדים האדומים.

מייקל קאריק חוגג בסיום (רויטרס)

בסיום המשחק נגד אברטון התראיין מאמן הקבוצה, מייקל קאריק, ושיבח את החלוץ: “הוא מתפתח כשחקן, לפעמים אלו צעדים גדולים, לפעמים צעדים קטנים. לאחרונה הוא עשה כמה צעדים עצומים. הביטחון והאמונה שבהם הוא משחק נהדרים לראות”.

לאחר מכן התראיין גם בנימין ששקו בעצמו ואמר: "אני מאמין בעצמי וגם השחקנים האחרים מאמינים בי, הם יודעים מה הם יקבלו כשאני נכנס למשחק. בין אם זה לחמש דקות או ל-90 דקות, זה לא באמת משנה. העיקר להראות שאני יכול לספק את הסחורה אם מתאפשר לי, ואני מאוד שמח עם זה”.

בנימין ששקו, בתקופה נהדרת (רויטרס)

החלוץ הסלובני הגיע הקיץ לאולד טראפורד מלייפציג תמורת 73.7 מליון ליש”ט. לאחר תקופה קשה שלו ושל הקבוצה, הוא ללא ספק אחד מהגורמים לנסיקה של יונייטד בתקופה האחרונה, כאשר הוא כבש שישה שערים בשבעת המשחקים האחרונים, כששני הגולים האחרונים שלו סיפקו לקבוצה 3 נקודות (נקודה נגד ווסטהאם וניצחון נגד אברטון).