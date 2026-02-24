דיווח: אורלנדו סיטי רוצה את גריזמן באופן מיידי

דרמה במדריד? בזמן שאתלטיקו מתכוננת לשבוע גורלי בליגת האלופות ובגביע הספרדי מדווחים כי אנטואן גריזמן נמצא במו"מ מתקדם עם אורלנדו סיטי מה-MLS. על פי ה’אתלטיק’, המועדון האמריקאי רואה בצרפתי את המועמד המוביל לתפוס את משבצת “פני המועדון” ומנסה להשלים את העסקה עוד לפני סגירת חלון ההעברות ב-26 במרץ. עם זאת, באורלנדו בוחנים גם אופציות נוספות למקרה שהמהלך ייתקע.

העיתוי הבעייתי והחלום האמריקאי

המעבר, אם ייצא לפועל, נראה מורכב מאוד בטיימינג הנוכחי. אתלטיקו נמצאת בעיצומו של מאבק עונה, גומלין פלייאוף ליגת האלופות מול קלאב ברוז’ ולאחר מכן חצי גמר גביע המלך מול ברצלונה.

במדריד מעריכים כי מהלך כזה, אם יקרה, הגיוני יותר בקיץ, לאחר סיום העונה. גריזמן, מלך שערי כל הזמנים של המועדון, מחזיק בחוזה עד 2027, אך לא הסתיר בעבר את רצונו לסיים את הקריירה בארצות הברית. האפשרות שזו תהיה עונתו האחרונה במועדון צוברת תאוצה כבר זמן מה.

חוזרת לנצח: אתלטיקו מפרקת את אספניול 2:4

סימאונה: “אגדה של המועדון”

המאמן דייגו סימאונה התייחס לנושא במסיבת העיתונאים לקראת המפגש האירופי והבהיר כי מבחינתו אין שינוי: “כמו קוקה, הוא אגדה של המועדון. שחקן היסטורי עם נוכחות משמעותית בהווה. הוא לא יוותר עד סוף העונה כי הוא רוצה לשחק, להתחרות ולנצח. כל מה שהוא נותן לנו חשוב”.

האמירה הזו מגיעה ברגע קריטי במיוחד עבור הקולצ’ונרוס, שחולמים על קמפיין אירופי עמוק ואולי גם על חזרה לגמר גביע המלך לראשונה מזה 13 שנים. מי שמנסה לדחוף את המהלך הוא המנהל הספורטיבי של אורלנדו, ריקרדו מוריירה, שעל פי הדיווח הגיע מספר פעמים למדריד כדי לשכנע את הכוכב.

בנוסף נטען כי למועדון מה-MLS יש עדיפות מסוימת במרוץ אחר שירותיו. השאלה הגדולה: האם גריזמן יעזוב כבר כעת ויוותר על מאבקי התארים, או שיבחר להיפרד בקיץ, ואולי עם גביע ביד? כך או כך, העתיד של אחד הסמלים הגדולים של אתלטיקו עומד בפני צומת דרכים דרמטי.