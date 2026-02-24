פדרי ופראן טורס הודו: היינו מחתימים את אמבפה

בזמן שברצלונה נהנית משבוע רגוע יחסית ללא פלייאוף ליגת האלופות, פדרי ופראן טורס ניצלו את ההפוגה כדי להחליף את הדשא באולפן. השניים התארחו בתוכנית ‘אל הורמיגרו’ וסיפקו שיחה קלילה, מלאה בעקיצות הדדיות, וידויים ואפילו כמה כותרות מסקרנות.

כבר בפתיחה נרשמו חילופי מהלומות מילוליות. פדרי סיפר בחיוך: “אני קורא לפראן ‘חומץ’, כי הוא תמיד מתעצבן ממשהו”. החלוץ לא נשאר חייב והשיב: “לא כולם יכולים לאהוב אותו. מאחורי דלתיים סגורות הוא חתיכת מעצבן”. השניים הודו שהם “יותר טיפוסים של בר מאשר של רחבת ריקודים”, וטורס הוסיף בצחוק שהוא מסוגל “לשתות אפילו את המים מהאגרטל”.

משמעת ברזל: הקנס של פליק

מי שזכה למחמאות, אבל גם לחשיפה מפתיעה, הוא המאמן האנזי פליק. מאז הגעתו, כך לטענת השניים, ברצלונה חזרה למסלול. “עם פליק הדברים עובדים. חזרנו להוביל”, אמר פדרי. טורס פירט על הקשיחות: “הוא מקפיד על כללים בסיסיים, לוחות זמנים, דייקנות, סדר בחדר ההלבשה. כשמחזירים את המשמעת הזו, עושים קפיצה קדימה”.

21 דק' לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

והמחיר על איחור ביום משחק? כ-40 אלף אירו. “בגלל זה שמו סכום כזה, כדי שאף אחד לא יאחר”, הסביר פדרי. מסר ברור. בפן המקצועי, האופטימיות ניכרה. “יש כל כך הרבה מפעלים שאין זמן לחשוב, אבל יש לנו ביטחון גדול ואנחנו מאמינים שנזכה בכל מה שאפשר”, הצהיר טורס.

פדרי הרגיע לגבי מצבו הפיזי אחרי הפציעה בפראג: “אני מרגיש טוב, בלי כאבים. מוכן להמשיך, אם פראן לא ישבור אותי במתיחות”. טורס גם החמיא לחברו: “כשפדרי חסר, מרגישים את זה מאוד. הוא מכתיב את הקצב”. ובנימה משועשעת, חשף הקשר שהוא משמש כנהגו הקבוע של החלוץ: “זה כמו אובר, הוא כבר לא שואל אם אני בא לאסוף אותו”.

הווידוי הנועז והעקיצה לריאל

טורס התייחס גם לקריאות הגנאי מאוהדי היריבות: “במקום ‘כריש’ קוראים לי סרדין. אני דווקא אוהב את זה”. על תחושת הכיבוש אמר משפט שעורר לא מעט רעש: “להבקיע זה כמו אורגזמה. צמרמורת בכל הגוף”. לקראת המונדיאל הבהירו השניים כי המחשבות עליו לא משפיעות עליהם: “כשאתה עולה לנצח משחקים, אתה לא חושב על זה”, אמר פדרי.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

ואם כבר יריבה, נשאלו השניים את מי היו שמחים לצרף מריאל מדריד. התשובה הייתה חדה: “היינו מחתימים את אמבפה”. פדרי אף נזכר במהלך מתפרצת מול ויניסיוס: “הכדור נפל אליו, וזה היה כל אחד לעצמו”.

מעבר לכדורגל, טורס התרגש כשדיבר על מעורבותו בסיוע לוולנסיה אחרי השיטפונות הקשים: “ניסיתי לעזור בכל דרך, ציוד, מזון, ניקוי בוץ. תמיד אקדם את ולנסיה. זו אחת הערים הטובות בעולם”. ברצלונה נהנית מתקופה חיובית, אבל אם לשפוט לפי ההופעה הטלוויזיונית, חדר ההלבשה שלה מרוויח לא רק כישרון, אלא גם לא מעט הומור וביטחון עצמי.