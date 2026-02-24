אנחת רווחה: נאווי לא סובל מקרע ברצועה הצולבת

בהפועל חיפה יכלו לנשום לרווחה אתמול (שני) אחרי שתוצאות בדיקת ה-MRI שעבר הקשר רוי נאווי הוכיחו כי הוא אינו סובל מקרע ברצועה הצולבת ואין נזק לסחוס, מה שאומר שהחשש שנוואי סיים את העונה אינו קיים והקשר יזדקק למספר שבועות של מנוחה. בהפועל חיפה מעידים שנאווי נבהל מאוד ברגע הפציעה בטוטו טרנר בעיקר בגלל ההיסטוריה שעבר בשנה שעברה.

הקבוצה עצמה חוזרת היום להתאמן במצב רוח מעודד ביותר אחרי התוצאות האחרונות שהוכיחו יציבות ושיש עם מי לעבוד, בטח אחרי החיזוק המרשים שהקבוצה ביצעה בחלון העברות האחרון של ינואר בו צירפה לא פחות מתשעה שחקנים.

לסילבס אין מענק הישארות, צפי לקהל רב מול מכבי ת”א

לחיים סילבס שחתם אמנם אין מענק הישארות והוא עדיין לא נמצא הבטיח זאת, אבל אם יצליח להישאר בליגה עם קבוצתו סילבס יזכה לחוזה גם בעונה הבאה. המאמן החליט מרגע הגעתו להיות מפוקס במטרה שלשמה הוא הגיע וגם זאת הסיבה שלהוציא ראיונות לתקשורת לפני ואחרי משחקים סילבס מעדיף שלא להתראיין.

חיים סילבס (מרטין גוטדאמק)

לקראת מכבי ת"א בסוף השבוע בהפועל חיפה מצפים לקהל רב שיגיע מתוך ידיעה שמדובר במשחק בית אחרון השנה בעונה הסדירה, שמעבר לחשיבותו אמור להניב הכנסה נאה. אחרי שנתיים במסגרת הפלייאוף העליון בהם הקבוצה אירחה את כל הגדולות, דבר שהניב הכנסה גדולה, השנה היא תאלץ לארח קבוצות מהפלייאוף התחתון שפחות משמעותית מביאות קהל ביחס לקבוצות הגדולות של הליגה.