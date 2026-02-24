יום שלישי, 24.02.2026 שעה 10:23
מחשמל: ההצגה שוברת השיאים של שועה בפנטזי

כוכב בית"ר קבע את שיא הנקודות העונתי למשחק, מי שבחר בו כקפטן השאיר אבק, ועוד שחקנים של יצחקי להטו. וגם: המצטיין המפתיע של בארסה והזוכה בספרד

יונה, שועה, כהן ואינו (רועי כפיר)
יונה, שועה, כהן ואינו (רועי כפיר)

ניצחון 2:8 היסטורי של בית”ר ירושלים, הפסד 2:1 של ריאל מדריד בספרד ועוד שלל הפתעות ומשחקים גדולים במחזור של השבוע בפנטזי ליגת העל והליגה הספרדית. קיבלנו השבוע מספר הצגות אישיות גדולות וכמובן קרבות צמודים בין המנג’רים בצמרת.

נתחיל מהשחקן המצטיין בפנטזי הישראלי. מדובר, איך לא, בירדן שועה עם שלושער, בישול, 4 מסירות מפתח ושני דריבלים, הופעה מחשמלת והיסטורית של 25 נקודות בפנטזי, שיא עונתי כמובן (הקודם היה שייך לו עם 24). ירדן כהן עם גול ושני בישולים תרם 17 נקודות, עדי יונה עם צמד סיים עם 11 וגם חאסונד גונזאלס וג’ונבוסקו קאלו סיימו עם דו ספרתי, 10 נקודות כל אחד, עם גול ובישול.

בנתניה חלק גדול מהסגל סיים עם מאזן נקודות שלילי לאור הספיגות המרובות בתצוגת השפל. אגב, שועה נוגס בפער מקינגס קאנגווה כשחקן עם הכי הרבה נקודות העונה במשחק, כשיש לו 181 נקודות, רק 4 פחות מקשר הפועל באר שבע שמוליך את הרשימה.

ירדן שועה חוגג (רועי כפיר)ירדן שועה חוגג (רועי כפיר)

את הדירוג הכללי במשחק מוליך 11 קטנטנים עם 2,090 נקודות. הוא גם סיים ראשון את המחזור הזה מבין המנג’רים עם 135 נקודות, רק נקודה יותר מהמקום השני, הרבה בזכות העובדה שבחר בירדן שועה כקפטן וקיבל ממנו לא פחות מ-50 (!) נקודות. ההרכב המנצח שבחר במחזור: נדב זמיר, ירדן כהן, רוי רביבו, טל ארצ’ל, מיכאל אוחנה, גיא חדידה, קינגס קאנגווה, ירדן שועה (קפטן), מנואל בנסון, לויזוס לויזו וסייד אבו פרחי.

ריאל התרסקה, אתלטיקו ובארסה הביסו

בספרד, ברצלונה להטה ב-0:3 על לבאנטה ונהנתה מהופעה גדולה של ז’ואאו קאנסלו שסיים עם 15 נקודות, פרנקי דה יונג עם 14, אריק גארסיה שבישל עם 12 ולאמין ימאל הסתפק הפעם ב-8 נקודות. אתלטיקו שפירקה 2:4 את אספניול קיבלה 13 נקודות ממתאו רוג’רי, 12 מאלכסנדר סורלות’ שכבש צמד ו-10 מאלכס באאנה. בריאל מדריד שנכנעה 2:1 לאוססונה ויניסיוס שכבש את השוויון הזמני הצטיין עם 8 נקודות, קיליאן אמבפה סיים עם 3 בלבד.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

בספרד מוליך את הדירוג הכללי המנג’ר פסי החקלאי עם 2,315 נקודות. המנצח של המחזור השבוע הוא ה.ק.ש עם 102 נקודות, רק 2 יותר מהמקום השני. ההרכב המנצח שבחר: יונוץ ראדו, דיילי בלינד, יורי ברצ’יצ’ה, סנטיאגו מוריניו, גונסאלו גדש, אלברטו מוליירו, פדריקו ואלוורדה, ג’וליאנו סימאונה, גורקה גורוסטה, ויניסיוס ג’וניור ולוקאס בוז’ה (קפטן, הביא 28 נקודות).

