יום שלישי, 24.02.2026 שעה 08:54
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

חזיזה בתמונת ההרכב להפועל ת"א, בטאיי בספק

מכבי חיפה ממשיכה בהכנות אל האדומים: אוחנה צפוי לרדת לספסל בשביל הקפטן, אופטימיות שהמגן יקבל מנוחה וישחק. סטיוארט יחזור לסגל, סבלנות לגבי דון

|
דולב חזיזה עם החגיגה החדשה (רדאד ג'בארה)
דולב חזיזה עם החגיגה החדשה (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה ללא שחקני הנוער שמתכוננים למשחק מחר (רביעי) מול אתלטיקו מדריד תחזור היום להתאמן כדי להתכונן למשחק הליגה המסקרן ביום שני בבלומפילד מול הפועל ת"א. בחיפה רוצים מאוד לחזור למסלול הניצחונות אחרי המעידה בבית מול הפועל פ"ת ולשם כך ברק בכר יצטרך את כל הכלים העומדים לרשותו כדי להשיג את המטרה דרך הליגה ולצמצמם כבר במחזור הקרוב לשלוש נקודות את הפער מהמקום הרביעי בו נמצאת הפועל ת"א.

מי שכרגע בספק למשחק הוא יילה בטאיי שנחשב לאחד השחקנים הטובים מבין הזרים שהגיעו לכרמל השנה. בחיפה משוכנעים שבטאיי שסובל מדלקת בברך יחזור לעצמו ויתאושש מהפציעה אחרי שיזכה למספר ימי מנוחה מתוך רצון להפחית לו את העומס. בחיפה מקווים שהמגן יגיב טוב להפחתת העומס וניתן יהיה להחזירו בהדרגה עד סוף השבוע לפעילות מלאה כדי שיוכל לשחק מול הפועל. 

סטיוארט יחזור לסגל, חזיזה צפוי לפתוח

מי שאמור לחזור ולהתאמן בצורה מלאה הוא החלוץ טריבנטה סטיוארט שלא היה בסגל מול הפועל פ"ת בגלל רגישות באזור המפשעה. סטיוארט כמו עלי מוחמד ואיתן אזולאי אמורים להיכלל בסגל של ברק בכר למשחק הקרוב. למרות יכולת פושרת של סדריק דון במשחק האחרון, בחיפה נוטים להאמין שהשפעתו של הקשר במגרש במשחקים הבאים תהיה הרבה יותר משמעותית וכי מדובר בשחקן חיזוק שאמור להשפיע ולתרום את חלקו.

סדריק דון חוגג (עמרי שטיין)סדריק דון חוגג (עמרי שטיין)

במכבי חיפה מבינים היטב שבעונה הבאה הקבוצה לא תוכל להתפשר על איכות הסגל, כמו שקרה השנה, כאשר לא מעט שחקנים שהגיעו היו באיכות בינונית שלא תאמה את הציפיות מהם, וזאת גם אחת הסיבות שהקבוצה השנה רחוקה ממאבק על כתר האליפות ותאלץ להסתפק השנה בניסיון להגיע לאירופה דרך הגביע או דרך הליגה.

לקראת הפועל ת"א מסתמן שדולב חזיזה ששולב במחצית השנייה מול הפועל פ"ת ועדיין נראה חלוד יחזור להרכב על חשבון מיכאל אוחנה שהציג משחק פושר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */