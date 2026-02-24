יום שלישי, 24.02.2026 שעה 08:53
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"יש שחקנים שלא ראויים ללבוש את החולצה"

הלם בנתניה אחרי ה-8:2 מול בית"ר: "עשו לנו בי"ס, עדיף שלא נהיה בפלייאוף". כהן: "כתם שכולנו ניקח לכל החיים". האוהדים צפויים למחות. וגם: קסטין

|
תוצאה היסטורית. (רועי כפיר)
תוצאה היסטורית. (רועי כפיר)

הלם עצום במכבי נתניה לאחר התבוסה אמש (שני) 8:2 לבית"ר ירושלים, אחד ההפסדים הגדולים של מכבי נתניה בתולדותיה והכי גדול של מאמנה הנוכחי, רוני לוי. בשיאה של עונה שכוללת לא מעט טלטלות, היהלומים הושפלו אמש בפעם השלישית העונה.

זו הייתה הופעת בלהות של מרבית הקבוצה, אך בעיקר של חוליית ההגנה, שפעם נוספת הראתה למה היא מדורגת במקום השני בכמות הספיגות למשחק, רק אחרי האחרונה בני ריינה. דניס קוליקוב ובקארי קונאטה, שהגיע בינואר, הציגו משחק רע, כאשר ביקורת נרשמה גם כלפי עזיז אוואטרה, שלמעשה מאז המשחק בין הקבוצות בסיבוב הראשון, זה פשוט לא אותו השחקן.

עיקר ההפתעה מגיעה בעיתוי. בנתניה סיפרו כי שבוע האימונים האחרון היה הטוב ביותר של הקבוצה מאז הגיע רוני לוי למועדון, גם מבחינת המדדים, אך כאמור אמש זה לא בא לידי ביטוי במגרש. "יש פה שחקנים שכנראה לא ראויים ללבוש את החולצה של מכבי נתניה", אמר גורם במועדון.

רוני לוי: "משחק מביש שלנו״

לאחר שירדה נתניה למחצית בפיגור 5:2, המאמן רוני לוי גער בשחקנים ואמר להם: "מי שיש לו אופי ישחק פה ומי שיבין שצריך לתקן יהיה פה". בסיום, חדר ההלבשה היה שקט לחלוטין, כאשר המאמן לא דיבר והשחקנים רק חיכו לסיים את הערב הזה.

"עשו לנו בית ספר. אם חשבנו שהתבוסה מול טבריה הייתה משפילה, מה שקרה אתמול זה היה השיא. מדברים על פלייאוף עליון? עדיף שלא נהיה שם אם זאת היכולת שאנחנו מציגים. בשביל מה? שנחטוף עוד תבוסות?", אמר בתסכול גורם במועדון בסיום.

קסטין צפה במשחק, פלקושצ’נקו נפצע

הבעלים רוס קסטין, שבימים האחרונים שוחח עם האוהדים והביע אופטימיות שיחזיר את מכבי נתניה להיות אימפריה, צפה אמש במשחק, כאשר לבטח הוא לא אהב את מה שהוא ראה. "לא בשביל זה הוא השקיע כ"כ הרבה בינואר. כדאי שהוא יגיע לארץ כדי לעשות פה סדר כי תבוסה שכזאת לא יכולה לעבור לסדר היום במכבי נתניה".

שחקני מכבי נתניה מובסים (רועי כפיר)שחקני מכבי נתניה מובסים (רועי כפיר)

הבוקר נתניה תתאמן כאשר המאמן רוני לוי צפוי לשוחח עם שחקניו, ההערכות הן שגם אוהדים יגיעו למחות על התבוסה המשפילה. אם לא די בצרות, גם מקסים פלקושצ'נקו שנכנס כמחליף נפצע והחשש הוא מקרע שישבית אותו למספר שבועות.

“סיטואציה הזויה ומביכה”

"זו הייתה קטסטרופה, ביזיון, לא חושב שאפשר להסביר את מה שקרה על הדשא. כל דבר שנגיד לא יעזור, אנחנו השחקנים לוקחים את האחריות המלאה על הדבר הזה. כמה שזה מוזר להגיד, העונה ממשיכה ומהיום אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מתקנים כמה שאפשר את הביזיון שקרה", סיכם בסיום שחקן ההגנה עמית כהן.

"זה כתם שכל אחד שהיה חלק ממנו ייקח איתו לצערי לכל החיים. זה כדורגל וצריך לקחת דברים בפרופורציות וצריך לעשות באמת הכול כדי להחזיר מעט מהכבוד שאיבדנו עד סוף העונה. אני לא חושב שהפערים היו ברמה המקצועית. הובלנו כמה שזה מוזר להגיד. הפערים היו ברמה המנטלית. נפלנו, קרסנו ואני לא חושב שיש מה לנתח משחק כזה", הוסיף.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רועי כפיר)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רועי כפיר)

איך מתקנים? על כך אמר כהן: "זה כמעט בלתי אפשרי לתקן תוצאה של 8:2. מה שאנחנו יכולים לעשות הוא לעבוד הכי קשה שיש לא כקלישאה ולא כמשל. כל דקה באימון, כל דקה במשחק וגם מעבר להכניס לעצמנו טוב טוב לראש את מה שקרה. לעשות הכול כדי להחזיר איכשהו את הכבוד עם ניצחונות, כדורגל חיובי וקודם כל לייצב את ההגנה ולא לספוג שערים. לחזור להיות מכבי נתניה שהיינו בהרבה רגעים בעונה הזאת. זה מועדון גדול שצריך לחזור לימים היפים שלו ולהילחם על תארים כמה שזה מצחיק להגיד את זה עכשיו".

על התחושה במשחק: "הרגשנו חסרי אונים. בסוף המשחק אתה מנסה להרים את עצמך ואת החבר שלידך, אבל אני לא חושב שמישהו מאיתנו התמודד אי פעם עם סיטואציה שכזאת. זו סיטואציה הזויה ומביכה. האוהדים הם הכוח שלנו ואנחנו מתביישים בשבילם על מה שקרה. אני לא רוצה להיכנס לראש של אוהד כדורגל שנותן תצוגת עידוד שכזאת ומקבל לבסוף תצוגה שכזו מהשחקנים שלו. אני מתנצל בשם כל השחקנים בפני האוהדים ונעשה הכול כדי להחזיר להם טיפה טעם מתוק".

