במקום הרביעי: 0:1 למנצ'סטר יונייטד על אברטון

המחזור ה-27 בפרמייר ליג נסגר הערב (שני) וכשאנחנו מגיעים לישורת האחרונה בליגה האנגלית, מנצ’סטר יונייטד הצליחה להתקרב צעד נוסף בדרך להבטחת עונה אירופית אחרי הכישלון בעונה שעברה עם 0:1 קטן-גדול על אברטון שהעלה אותה למקום הרביעי כשהיא חולפת על פני צ’לסי.

המחצית הראשונה הייתה בשליטה כמעט מוחלטת של השדים האדומים, שהיו דומיננטיים והגיעו למספר מצבים בהובלת אמאד דיאלו, אך לא הרבו לסכן את ג’ורדן פיקפורד בין הקורות. עם החזרה מההפסקה הטופיז הגיבו למתרחש, השתלטו על המשחק ואיזנו את היחסים, עד שמייקל קאריק הוציא את מי שהיה המסוכן בשורות קבוצתו ושלח למערכה את בנג’מין ששקו.

החלוץ גבה הקומה הרכיב את השלישייה הקדמית יחד עם מתיאוס קוניה ובריאן אמבומו, והשלושה יחדיו הביאו לשער שבסופו של דבר הוביל לתוצאת המשחק. כדור ארוך של קוניה הגיע אל אמבומו, שחיכה להצטרפות של המחליף מקו שני, הותיר אותו באחד על אחד מול שוער המארחת ומשם הוא סובב לרשת.