יום שלישי, 24.02.2026 שעה 00:29
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5625-5627מנצ'סטר סיטי2
5128-3827אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4531-4827צ'לסי5
4535-4227ליברפול6
4037-4027ברנטפורד7
3845-4327בורנמות'8
3731-2927אברטון9
3741-3827פולהאם10
3639-3827ניוקאסל11
3633-2827סנדרלנד12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3146-3727לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2549-3227ווסטהאם18
1952-2927ברנלי19
1051-1828וולבס20

במקום הרביעי: 0:1 למנצ'סטר יונייטד על אברטון

השדים האדומים חלפו על פני צ'לסי אחרי שהשיגו שלוש נקודות בחוץ. שער של ששקו המחליף קבע את התוצאה וטיפסו למקום המוביל לליגת האלופות בסוף העונה

|
בנג'מין ששקו באקסטזה (רויטרס)
בנג'מין ששקו באקסטזה (רויטרס)

המחזור ה-27 בפרמייר ליג נסגר הערב (שני) וכשאנחנו מגיעים לישורת האחרונה בליגה האנגלית, מנצ’סטר יונייטד הצליחה להתקרב צעד נוסף בדרך להבטחת עונה אירופית אחרי הכישלון בעונה שעברה עם 0:1 קטן-גדול על אברטון שהעלה אותה למקום הרביעי כשהיא חולפת על פני צ’לסי.

המחצית הראשונה הייתה בשליטה כמעט מוחלטת של השדים האדומים, שהיו דומיננטיים והגיעו למספר מצבים בהובלת אמאד דיאלו, אך לא הרבו לסכן את ג’ורדן פיקפורד בין הקורות. עם החזרה מההפסקה הטופיז הגיבו למתרחש, השתלטו על המשחק ואיזנו את היחסים, עד שמייקל קאריק הוציא את מי שהיה המסוכן בשורות קבוצתו ושלח למערכה את בנג’מין ששקו.

החלוץ גבה הקומה הרכיב את השלישייה הקדמית יחד עם מתיאוס קוניה ובריאן אמבומו, והשלושה יחדיו הביאו לשער שבסופו של דבר הוביל לתוצאת המשחק. כדור ארוך של קוניה הגיע אל אמבומו, שחיכה להצטרפות של המחליף מקו שני, הותיר אותו באחד על אחד מול שוער המארחת ומשם הוא סובב לרשת.

