איזה ערב קיבלנו באצטדיון בנתניה. לאחר הבשורה אתמול על התיקו של הפועל באר שבע מול הפועל חיפה (1:1), בית”ר ירושלים הריחה הזדמנות לחזור למאבק האליפות ועשתה את זה בסטייל, עם תוצאה גבוהה מאוד 2:8, שלא רואים כל יום.

המחצית הראשונה של בית”ר ירושלים הייתה, בעיניי, אחת המחציות המרשימות ביותר שלה בשנים האחרונות. הסיפור המרכזי של המשחק לא היה רק היכולת, אלא השחמט הטקטי של ברק יצחקי. כולם התרגלו לראות את יצחקי נוהג לשחק בשיטה של 4-3-3, אבל הפעם הוא הגיע מוכן מאוד עם מערך של שלושה בלמים, במערך 5-3-2 שתפור בדיוק לסגל הקיים של בית”ר.

זה היה מערך סופר התקפי, בעיקר בזכות שחקני הקו המסוכנים, נאנא אנטווי וירדן כהן שנתנו עומק ומהירות והכריחו את מכבי נתניה להתגונן נמוך לאורך דקות ארוכות.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים עם הקהל (רועי כפיר)

המשחק התחיל דווקא עם שער מוקדם של היהלומים, שאמנם התחילו טוב, אבל ניכר היה שמשחק ההגנה שלהם היה חלש מאוד היום, דבר שלא מאפיין את הקבוצות שרוני לוי מאמן. מנגד, בית״ר השתלטה לחלוטין על הקצב. אחד המצטיינים היה בוריס אינו, שהציג צעד ראשון יוצא מן הכלל וטכניקה גבוהה במסירות המקדמות. לאורך העונה דובר על כך שבית”ר מתקשה לחבר ניצחונות איתו בהרכב, אבל המשחק הזה המחיש בדיוק למה במועדון התעקשו להחתים אותו – מדובר בשחקן איכותי שמאזן את מרכז המגרש.

המערך של יצחקי חיזק משמעותית את האמצע – בהגנה, בקישור וגם בהתקפה, כששחקני הקו מאפשרים פריסה רחבה. אנטווי הצליח להחזיק את הקו גם הגנתית, עם חיפוי נכון של מורוזוב, וגם התקפית, עם מהירות וטכניקה במסירה. בצד השני ירדן כהן הוכיח שוב שהוא סקורר לא קטן גם מעמדה הגנתית.

ברק יצחקי (רועי כפיר)

עוד נקודה בולטת היא עדי יונה, שבשקט בשקט כבר הגיע לשמונה שערים, תפוקה נהדרת לשחקן בעמדת מספר 8/10 בשלב כזה של העונה. ומעל כולם, כרגיל, ירדן שועה. מנהיגות, נוכחות ואינספור רגעי קסם. פשוט תענוג לראות אותו משחק, והוא, יחד עם אינו, הפכו לבעלי הבית על הדשא.

זה היה משחק משוגע, בדיוק מסוג הערבים שהקהל הבית”רי אוהב. יצחקי כשחקן היה וירטואוז, ונראה שגם כמאמן הוא מביא את אותה הגישה, כדורגל התקפי ושואו לקהל, חלק בלתי נפרד מה-DNA של המועדון. מילה לסיום על לוקה גדראני: בשבועות האחרונים הוא בירידה מסוימת ובכמה מהלכים חסר ריכוז, אבל בבית״ר יודעים שהוא שחקן חשוב. לקראת משחקי הפלייאוף הקריטיים הקבוצה תצטרך אותו חד ומרוכז בכל פעולה.

לסיכום, לאחר ערב מוצלח שכזה, צריך להישאר עם הרגליים על הקרקע, וזה לא קל אחרי תוצאה כזאת. יש דרך ארוכה לכבוש את הפסגה, אבל בהחלט גם השיטה היום וגם שחקני הרכש החדשים, בנוסף לצמצום הפערים מול באר שבע, נותנים תקוות גדולות לעונה המצוינת הזאת.