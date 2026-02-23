אוהדי בית"ר פרצו לדשא וניסו להגיע ליציע נתניה

בית”ר ירושלים רשמה הערב (שני) את אחד הניצחונות הגדולים בתולדותיה עם 2:8 בלתי נתפס על מכבי נתניה באצטדיון מרים וצימקה את הפער מהפועל באר שבע המוליכה ל-4 נקודות.

למרות זאת, ראינו בסיום המשחק גם מראות שאנחנו פחות אוהבים לראות. מיד עם שריקת הסיום מאות אוהדים של הקבוצה מהבירה פרצו למגרש מהיציע המזרחי ורצו לכיוון היציע המערבי, בו ישבו אוהדי מכבי נתניה.

למרבה המזל, האוהדים הירושלמים נבלמו על ידי המאבטחים, שרצו אחריהם ומנעו מהם להגיע אל אוהדי היריבה. בית”ר ירושלים צפויה לעמוד לדין על כך בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל.