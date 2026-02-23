יום שני, 23.02.2026 שעה 23:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בית"ר התקרבה לב"ש, נתניה ספגה מכה קשה

הירושלמים חגגו בחוץ, צימקו את הפער בפסגה ל-4 נקודות וסיבכו את היהלומים במאבק על הפלייאוף. מכבי חיפה השיגה כרטיס. מה נשאר לכל אחת? תמונת מצב

|
אמיר סהיטי, קינגס קאנגווה ועומר אצילי (צלמי ONE)
אמיר סהיטי, קינגס קאנגווה ועומר אצילי (צלמי ONE)

המחזור ה-24 של ליגת העל הסתיים, כשהערב (שני) בית”ר ירושלים ניצלה את העובדה שהפועל באר שבע איבדה נקודות יקרות ב-1:1 מול הפועל חיפה והביסה 2:8 את מכבי נתניה. בעקבות הניצחון, הפער בין שתי הראשונות בטבלה הצטמצם לכדי ארבע נקודות בלבד.

למעשה בעקבות התיקו של המוליכה, גם מכבי תל אביב הצליחה מעט להתקרב לקבוצה מבירת הנגב וכרגע האלופה הנוכחית במרחק 9 נקודות מהאדומים של רן קוז’וק. גם תמונת המקום על הפלייאוף העליון צמודה, כשמכבי חיפה הבטיחה את הכרטיס המיוחל עם ההפסד של היהלומים, בזמן שהפועל פתח תקווה סוגרת את השישייה הראשונה במרחק 4 נקודות מנתניה.

המשחקים שנותרו לקבוצות הצמרת עד הפלייאוף

הפועל ב”ש: הפועל פ”ת (בית), מכבי ת”א (חוץ).
בית”ר ירושלים: עירוני טבריה (בית), הפועל ירושלים (חוץ).
מכבי ת”א: הפועל חיפה (חוץ), הפועל ב”ש (בית).
הפועל ת”א: מכבי חיפה (בית), הפועל פ”ת (חוץ).
מכבי חיפה: הפועל ת”א (חוץ), עירוני ק”ש (בית).
הפועל פ”ת: הפועל ב”ש (חוץ), הפועל ת”א (בית).
מכבי נתניה: מ.ס אשדוד (חוץ), הפועל חיפה (בית).

שחקני מכבי חיפה. הבטיחו את הכרטיס החמישי לפלייאוף העליון (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה. הבטיחו את הכרטיס החמישי לפלייאוף העליון (עמרי שטיין)

פסגת ליגת העל

1. הפועל ב”ש, 55 נקודות (31+)
2. בית”ר ירושלים, 51 נקודות (29+)
3. מכבי ת”א, 46 נקודות (22+)
4. הפועל ת”א, 45 נקודות (18+)
5. מכבי חיפה, 39 נקודות (21+)
6. הפועל פ”ת, 35 נקודות (5+)
7. מכבי נתניה, 31 נקודות (11-)

