בית"ר התקרבה לב"ש, נתניה ספגה מכה קשה

המחזור ה-24 של ליגת העל הסתיים, כשהערב (שני) בית”ר ירושלים ניצלה את העובדה שהפועל באר שבע איבדה נקודות יקרות ב-1:1 מול הפועל חיפה והביסה 2:8 את מכבי נתניה. בעקבות הניצחון, הפער בין שתי הראשונות בטבלה הצטמצם לכדי ארבע נקודות בלבד.

למעשה בעקבות התיקו של המוליכה, גם מכבי תל אביב הצליחה מעט להתקרב לקבוצה מבירת הנגב וכרגע האלופה הנוכחית במרחק 9 נקודות מהאדומים של רן קוז’וק. גם תמונת המקום על הפלייאוף העליון צמודה, כשמכבי חיפה הבטיחה את הכרטיס המיוחל עם ההפסד של היהלומים, בזמן שהפועל פתח תקווה סוגרת את השישייה הראשונה במרחק 4 נקודות מנתניה.

המשחקים שנותרו לקבוצות הצמרת עד הפלייאוף

הפועל ב”ש: הפועל פ”ת (בית), מכבי ת”א (חוץ).

בית”ר ירושלים: עירוני טבריה (בית), הפועל ירושלים (חוץ).

מכבי ת”א: הפועל חיפה (חוץ), הפועל ב”ש (בית).

הפועל ת”א: מכבי חיפה (בית), הפועל פ”ת (חוץ).

מכבי חיפה: הפועל ת”א (חוץ), עירוני ק”ש (בית).

הפועל פ”ת: הפועל ב”ש (חוץ), הפועל ת”א (בית).

מכבי נתניה: מ.ס אשדוד (חוץ), הפועל חיפה (בית).

שחקני מכבי חיפה. הבטיחו את הכרטיס החמישי לפלייאוף העליון (עמרי שטיין)

פסגת ליגת העל

1. הפועל ב”ש, 55 נקודות (31+)

2. בית”ר ירושלים, 51 נקודות (29+)

3. מכבי ת”א, 46 נקודות (22+)

4. הפועל ת”א, 45 נקודות (18+)

5. מכבי חיפה, 39 נקודות (21+)

6. הפועל פ”ת, 35 נקודות (5+)

7. מכבי נתניה, 31 נקודות (11-)