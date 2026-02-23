יום שני, 23.02.2026 שעה 23:20
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"משחק מביש שלנו, אני אחראי על הכל ואני אתקן"

מאמן נתניה רוני לוי לאחר התבוסה 8:2 לבית"ר: "נפלנו בהכל, אי אפשר לציין דבר לטובה, היינו קטסטרופה. לא נישן הלילה אך נעשה את המעבר למשחק הבא"

|
רוני לוי (רועי כפיר)
רוני לוי (רועי כפיר)

מכבי נתניה קיבלה הערב (שני) מכה קשה כאשר הובסה 8:2 בביתה מול בית”ר ירושלים. היהלומים עוד הובילו בפתיחת המשחק, אך לא עמדו בפני השטף ההתקפי של החבורה מהבירה. מאמן נתניה, רוני לוי, אמר בסיום: “אני חושב שהמשחק היה מביש שלנו, אני מתבייש כנתנייתי, נפלנו בהכל, אי אפשר לציין שום דבר לטובה. היריבה הייתה בכושר נפלא אבל אנחנו היינו קטסטרופה בכל פרמטר. זו התחושה הכי כואבת והכי קשה, אז כן. לפעמים עדיף שאני פחות אדבר”.

על הקושי לספוג כזו תבוסה: “אני חושב שהיה לנו שבוע הכי טוב מאז שהגעתי מבחינת רמת האימון, מה שאומר שלא בהכרח זה מעיד על המשחק. כמו שאמרתי, בהכל נפלנו. בגישה, בטקטי ובכדורגל. אני אחראי על הכל ואני אתקן, זה הכל”.

על משחק ההגנה של הקבוצה: “עבדנו הרבה על ההגנה השבוע ושמנו על זה הרבה דגש, ובסוף נפלנו גם בטקטי, גם באישי וגם במאבקים. המינימום שאתה מוביל זה לשמור על התוצאה, אבל הם התמודדו איתנו בקלות גם באישי וגם בקבוצתי. יום שחור שהכל הולך הפוך ואצלם הכל הולך נפלא והם עשו מכל דבר גול. היינו מבישים”.

המאמן המשיך: “לא נישן כמה לילות, אבל מצד שני אנחנו צריכים להרים את עצמנו לקראת המשחק ביום שבת. נשקם את הכבוד שנפגם היום בצורה קשה ביותר, וכל זמן שיש סיכוי אז יש סיכוי. נאכל את הלב היום ולא נישן, אבל נעשה את המעבר לקראת המשחק הבא וננסה לתקן את הרושם”.

על הכוונה שיש אפשרות לפלייאוף עליון: “מבחינת הכדורגל שהצגנו היום ברור שלא, אבל אני מקווה שאנחנו ניקח את המשחק הרע ונוציא ממנו את הטוב. אנשים מתכנסים ומרימים את עצמם, ובוא נגיד שהמשחק בשבת זו ההזדמנות הראשונה להחזיר לנו ולקהל את הכבוד”.

