ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

שועה, סהיטי ועומר כץ: הצביעו ל-Winner השבוע

קפטן בית"ר כיכב עם צמד ובישול, הקיצוני של מכבי ת"א כבש ובישל, שוער הפועל פ"ת נתן הצגה בין הקורות וגם תורג'מן, שרצקי וחדידה מועמדים. הצביעו

המחזור ה-24 בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים מעניינים ומותחים, שהשפיעו על מאבקי האליפות, הפלייאוף והירידה. כעת, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר.

ירדן שועה

אחרי שראה את הפועל באר שבע מאבדת נקודות, הקפטן של בית”ר התפוצץ באצטדיון בנתניה והוביל את קבוצתו ל-2:8 אדיר על המארחת החבולה. שועה עם ערב כדורגל גאוני הבריק עם שני שערים ובישול לקינוח, משחק לפנתאון שלו.

אריאל שרצקי

אחרי ארבעה מחזורים ללא ניצחון, הקשר ההתקפי נתן לקריית שמונה ניצחון חשוב עם 0:1 בטדי על הפועל ירושלים. הקשר הבקיע בבעיטה חדה ושטוחה לרשת ועשה את ההבדל הגדול עבור הצפוניים עם משחק איכותי שלו.

גיא חדידה

קפטן עירוני טבריה התעלה בענק בשיא המאני טיים ב-1:2 הדרמטי והחשוב של קבוצתו על בני ריינה. בדקה ה-95, כשכבר היה נראה שהולכים לחלוקת נקודות, הוא הבקיע בנגיחה ונתן לקבוצתו את הניצחון עם המון ניסיון ואופי. הברומטר של הקבוצה הצפונית.

אמיר סהיטי

הקיצוני החדש של מכבי תל אביב היה גיבור הניצחון של הצהובים ב-2:3 מול אשדוד בבלומפילד. סהיטי הרשית את הראשון וגם בישל להליו וארלה את השער השלישי של האלופה ובכך חתם עוד משחק מצוין מבחינתו.

עומר כץ

שוער הפועל פתח תקווה רשם ערב אדיר בין הקורות של סמי עופר, ב-0:1 היקר של המלאבסים על מכבי חיפה. כץ התעופף ועצר כל כדור ששחקני הירוקים בעטו ונגחו לעברו עם אינסטינקטים מצוינים ותצוגת שוערות משובחת ביותר.

אלון תורג’מן

החלוץ המנוסה רק חזר לכרמל וכבר פורע שטרות. תורג׳מן ראה את קנגוואה מעלה את הפועל באר שבע ל-0:1 בטרנר, אך מיד השיב עם שער משלו מול האקסית ולמעשה העניק לקבוצתו המתאוששת נקודה סופר יקרה במגרש קשה.

