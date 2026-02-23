יום שני, 23.02.2026 שעה 20:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ג' שפלה
לוח תוצאות

“אם לא תשומת לב מהשופט, היינו אולי באירוע אחר"

סביב הדקה ה-20 שחקן אשדוד הוחלף, נועם נבון שם לב כי הוא שרוע על הקרקע ומפרכס, ופעל במהרה על מנת שיגיע אליו צוות רפואי. שלומו של הנער טוב

|
האמבולנס במגרש בהר חומה ירושלים (פרטי)
האמבולנס במגרש בהר חומה ירושלים (פרטי)

אירוע מבהיל מוקדם יותר היום (שני) במגרש הסינתטי בהר חומה, בירושלים, כשבמהלך משחק במסגרת המחזור ה-19 בליגת נערים ג’ שפלה, בין בית”ר נורדיה ירושלים להפועל אשדוד, שחקן האורחים הוחלף, ובעוד המשחק ממשיך, השופט, נועם נבון, שם לב כי דבר מה לא כשורה עם הנער שהוחלף וניגש אליו במהרה, תוך כדי שהמשחק נעצר.

נבון שם לב כי הנער שרוע על הקרקע, אינו חש בטוב ואף מפרכס. מיד קרא לחובש שהיה במקום על מנת שיטפל בו, בעוד מרימים טלפון למד”א על מנת שאמבולנס יגיע למקום. כל האירוע, עד כניסתו וצאתו של האמבולנס מכר הדשא, ערך כחצי שעה לכל הפחות. אנשי בית”ר נורדיה ירושלים פנו להפועל אשדוד האם מעוניינים להמשיך הם בהתמודדות, הרי שהיה זה טראומטי לכולם.

הצדדים מסרו תשובה חיובית, התכנסו הילדים לשיחה עם המאמנים והצוותים המקצועיים והמשיכו ההתמודדות, בעוד הנער שהובהל לבית החולים מטופל בידיים טובו ונכון לשעה זו, שלומו של הנער טוב.

נועם נבון (פרטי)נועם נבון (פרטי)

“אם לא תשומת הלב של השופט, היינו אולי בארוע אחר”, מציין אחד מאנשי בית”ר נורדיה ירושלים שהיה עד למקרה וציין לטובה את השופט שפעל במהרה.

“מילה טובה לשופט שבקור רוח ניגש לנער ששכב על כר הדשא והחל לברר לשלומו וכשהבין כי משהו לא כשורה, ביקש מהחובש המקומי לבוא מהר ולטפל בנער עד בוא אמבולנס של מד”א לאחר כ-10 דקות. ראוי לשבח השופט הזה. ברוך השם, האירוע מאחורינו ומאחלים לנער מאשדוד בריאות איתנה, ציינו בסוף פסוק בבית”ר נורדיה ירושלים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */