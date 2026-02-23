“אם לא תשומת לב מהשופט, היינו אולי באירוע אחר"

אירוע מבהיל מוקדם יותר היום (שני) במגרש הסינתטי בהר חומה, בירושלים, כשבמהלך משחק במסגרת המחזור ה-19 בליגת נערים ג’ שפלה, בין בית”ר נורדיה ירושלים להפועל אשדוד, שחקן האורחים הוחלף, ובעוד המשחק ממשיך, השופט, נועם נבון, שם לב כי דבר מה לא כשורה עם הנער שהוחלף וניגש אליו במהרה, תוך כדי שהמשחק נעצר.

נבון שם לב כי הנער שרוע על הקרקע, אינו חש בטוב ואף מפרכס. מיד קרא לחובש שהיה במקום על מנת שיטפל בו, בעוד מרימים טלפון למד”א על מנת שאמבולנס יגיע למקום. כל האירוע, עד כניסתו וצאתו של האמבולנס מכר הדשא, ערך כחצי שעה לכל הפחות. אנשי בית”ר נורדיה ירושלים פנו להפועל אשדוד האם מעוניינים להמשיך הם בהתמודדות, הרי שהיה זה טראומטי לכולם.

הצדדים מסרו תשובה חיובית, התכנסו הילדים לשיחה עם המאמנים והצוותים המקצועיים והמשיכו ההתמודדות, בעוד הנער שהובהל לבית החולים מטופל בידיים טובו ונכון לשעה זו, שלומו של הנער טוב.

נועם נבון (פרטי)

“אם לא תשומת הלב של השופט, היינו אולי בארוע אחר”, מציין אחד מאנשי בית”ר נורדיה ירושלים שהיה עד למקרה וציין לטובה את השופט שפעל במהרה.

“מילה טובה לשופט שבקור רוח ניגש לנער ששכב על כר הדשא והחל לברר לשלומו וכשהבין כי משהו לא כשורה, ביקש מהחובש המקומי לבוא מהר ולטפל בנער עד בוא אמבולנס של מד”א לאחר כ-10 דקות. ראוי לשבח השופט הזה. ברוך השם, האירוע מאחורינו ומאחלים לנער מאשדוד בריאות איתנה, ציינו בסוף פסוק בבית”ר נורדיה ירושלים.