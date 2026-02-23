יום שני, 23.02.2026 שעה 20:49
מנציחים את השחיינית הירושלמית הגדולה

עיריית עיר הבירה אישרה לקרוא לרחוב על שמה של ליאור בירקאן ז"ל, מהשחייניות הגדולות בתולדות ישראל. הייתה אלופת המדינה 17 פעמים ותרמה רבות לענף

בריכה (איגוד השחייה)
בריכה (איגוד השחייה)

כבוד בעיר ירושלים. בהודעה שנמסרה מעיריית עיר הבירה נמסר כי: “מנציחים את השחיינית הירושלמית הגדולה בכל הזמנים. אתמול התכנסה ועדת שמות הרחובות של העירייה. שמות הרחובות שלנו מספרים מי ראוי להיזכר, מי השפיע על ירושלים ועל המדינה. לאורך שנים ייצוג הנשים בשמות הרחובות הוא נמוך - ואנחנו פועלים לשנות זאת. בעקבות פנייה שלנו לראש העיר ולחברי הוועדה, ועדת השמות אישרה הוספת שמות נשים נוספים לרחובות העיר”.

בקשה שאושרה בעקבות בקשה של יוסי חביליו ושל סיעת "האיחוד הירושלמי", היה לאשר רחוב על שמה של השחיינית ליאור בירקאן ז"ל. ליאור בירקאן הייתה מהשחייניות הגדולות בתולדות ישראל. היא הייתה אלופת ישראל 17 פעמים והחזיקה ב-7 שיאי ישראל. גם אחרי פרישתה משחייה תחרותית פעילה היא לא הפסיקה לתרום: במשך יותר משני עשורים אימנה שחייני מאסטרס בירושלים, היא כיהנה כיו"ר הפועל ירושלים בשחייה ועבדה כמרפאה בעיסוק במרכז הרפואי שערי צדק. ליאור נפטרה ב-2020 בגיל 56, לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן.

סגן ראש העיר ומחזיק תיק הספורט יוסי חביליו (האיחוד הירושלמי): "התפלאתי על כך שמלכתחילה הוועדה המקצועית לא המליצה לאשר את הבקשה. לכל חובבי וחובבות הספורט ברור שאין ראויה מליאור בירקאן ז"ל לאור ההישגים המדהימים שלה והתרומה שלה לשחייה בישראל ובירושלים. הנצחתה מכבדת את העיר ואת הספורט הירושלמי".

