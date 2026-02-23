יום שני, 23.02.2026 שעה 19:05
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

מעבה את הסגל: יותם חנוכי חתם בהפועל ירושלים

לקראת שלבי ההכרעה בארץ ובאירופה, הקבוצה מהבירה הודיעה על החתמתו של הפורוורד בחוזה ל-2.5 העונות הקרובות: "אני מגיע מחויב למטרות הקבוצה"

|
יותם חנוכי עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)
יותם חנוכי עם הכדור (לילך וויס-רוזנברג)

מעבה את הסגל ליישורת המכרעת של העונה: הפועל ירושלים הודיעה הערב (שני) על החתמתו של הפוורורד יותם חנוכי ל-2.5 העונות הקרובות.

חנוכי (25, 2.05) החל את קריירת הבוגרים שלו בגלבוע גליל ושיחק גם בקריית אתא, חולון וגליל עליון. את העונה הנוכחית פתח חנוכי במכבי רעננה שם העמיד ממוצע של 10.8 נקודות ו-3.5 ריבאונדים למשחק.

המועדון מהבירה מסר: “החתמה זו מגיעה רגע לפני הפיק של העונה ולקראת המאבקים של הקבוצה באירופה ובליגה המקומית”.

מאמן הקבוצה יונתן אלון סיפר על ההחתמה: "אני שמח שיותם מצטרף אלינו. הפציעה של נמרוד מותירה אותנו חשופים בעמדת הגבוה הישראלי ואני בטוח שיותם יהיה תוספת נהדרת לקבוצה ויאפשר לנו להמשיך ולהילחם על המטרות שנשארו לנו בהמשך העונה".

“מגיע מחויב למטרות הקבוצה”

חנוכי עצמו אמר לאחר החתימה: "אני שמח ונרגש להצטרף למועדון גדול עם מסורת וקהל שמלווה את הקבוצה לכל מקום. אני מגיע מחויב למטרות הקבוצה ומוכן לתת את כל כולי על הפרקט".

