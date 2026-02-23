גוני יזרעאלי מונה רשמית למאמן עירוני רעננה

שינוי על הקווים במועדון מהשרון: אחרי ששי סגלוביץ’ סיים את דרכו במועדון בעקבות התוצאות הרעות, עירוני רעננה הודיעה הערב (שני) על מינויו של גוני יזרעאלי למאמן הקבוצה.

יזרעאלי (41), שחקן העבר, זכה כזכור בשתי אליפויות המדינה (2008, 2010). ובמשך על הקווים גוני שימש כעוזר מאמן בהפועל חולון, הפועל ירושלים וגלבוע גליל. את עונת 2025/26 פתח כמאמן ראשי בהפועל גליל עליון, ומצטרף כעת לקבוצה מהשרון.

“מבטיח לעשות הכל בשביל שהקבוצה תעמוד במטרות”

המאמן הטרי הוסיף: “מודה להנהלת מכבי ״אב-גד״ רעננה על ההזדמנות. מבטיח לעשות הכל בשביל שהקבוצה תעמוד במטרות, מחכה כבר לראות את השחקנים ואת הקהל”.

בשלב זה הקבוצה מהשרון נמצאת במקום ה-12 בליגת ווינר סל עם 3 ניצחונות בלבד לעומת 15 משחקים, ועונה כלל לא מרשימה מבחינתה.