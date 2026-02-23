יום שני, 23.02.2026 שעה 19:08
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

גוני יזרעאלי מונה רשמית למאמן עירוני רעננה

אחרי שסגלוביץ’ סיים את דרכו במועדון בעקבות התוצאות הרעות, הקבוצה מהשרון הודיעה על המאמן החדש: "מבטיח לעשות הכל בשביל שהקבוצה תעמוד במטרות"

|
גוני יזרעאלי (רועי כפיר)
גוני יזרעאלי (רועי כפיר)

שינוי על הקווים במועדון מהשרון: אחרי ששי סגלוביץ’ סיים את דרכו במועדון בעקבות התוצאות הרעות, עירוני רעננה הודיעה הערב (שני) על מינויו של גוני יזרעאלי למאמן הקבוצה.

יזרעאלי (41), שחקן העבר, זכה כזכור בשתי אליפויות המדינה (2008, 2010). ובמשך על הקווים גוני שימש כעוזר מאמן בהפועל חולון, הפועל ירושלים וגלבוע גליל. את עונת 2025/26 פתח כמאמן ראשי בהפועל גליל עליון, ומצטרף כעת לקבוצה מהשרון.

“מבטיח לעשות הכל בשביל שהקבוצה תעמוד במטרות”

המאמן הטרי הוסיף: “מודה להנהלת מכבי ״אב-גד״ רעננה על ההזדמנות. מבטיח לעשות הכל בשביל שהקבוצה תעמוד במטרות, מחכה כבר לראות את השחקנים ואת הקהל”.

בשלב זה הקבוצה מהשרון נמצאת במקום ה-12 בליגת ווינר סל עם 3 ניצחונות בלבד לעומת 15 משחקים, ועונה כלל לא מרשימה מבחינתה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */