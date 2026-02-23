סערה גזענית חדשה: ההסתבכות של דין האוסן

אחרי מקרה הגזענות שגרר הדים רבים בעולם הכדורגל, בו שחקן בנפיקה, ג'אנלוקה פרסטיאני, קרא לכאורה לוויניסיוס “קוף”, בימים האחרונים מתרחשת בספרד סערה חדשה, הפעם סביב אירוע דומה של שחקן ריאל מדריד אחר, רק שהפעם, לא הוא הקורבן בסיפור.

בלם הבלאנקוס, דין האוסן, הסתבך אחרי ששיתף מחדש סרטון באינסטגרם שנחשב מעליב עבור אנשים אסייתים, מה שגרם לסינים רבים ברשתות לדרוש מהמועדון הלבן התנצלות מיידית של השחקן.

צילום המסך, שכבר נמחק מחשבונו של הבלם, הציג אדם ממוצא אסייתי ושני תגובות של גולשים שבהן נכתב: “אפילו הסינים קוראים לו סיני” ו“אפשר לכסות לו את העיניים עם חוט דנטלי”.

ההתנצלות המביכה של ריאל מדריד

נכון להיום (שני) ריאל מדריד הוציאה הודעת התנצלות רק ברשת החברתית ‘וויבו’ הסינית, בה נכתב על ידי האוסן: “אני מתנצל בכנות בפני חבריי הסינים. קודם לכן שיתפתי ללא כוונה תוכן שכלל מסרים פוגעניים. זה היה לחלוטין בלתי מכוון ואני מצטער על אי הנוחות שנגרמה”.

גם ההודעה לא גרמה לסינים להיות מרוצים, שכן היא יצאה כאמור רק ברשת חברתית הפופולרית במדינה, ובכך האנשים שם הטילו ספק בהיקף ההתנצלות ודרשו הצהרה פומבית בפלטפורמות הבינלאומיות או סרטון וידאו.