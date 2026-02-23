יום שני, 23.02.2026 שעה 19:08
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2939-3225סביליה11
2929-2025חטאפה12
2938-2424ג'ירונה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

סערה גזענית חדשה: ההסתבכות של דין האוסן

בלמה של ריאל מדריד פרסם מחדש סרטון שנחשב פוגעני עבור האסייתים, ועורר תגובות זועמות רבות בסין. הבלאנקוס הוציאו הודעה מעליבה ברשת חברתית שולית

|
דין האוסן תופס את הראש (IMAGO)
דין האוסן תופס את הראש (IMAGO)

אחרי מקרה הגזענות שגרר הדים רבים בעולם הכדורגל, בו שחקן בנפיקה, ג'אנלוקה פרסטיאני, קרא לכאורה לוויניסיוס “קוף”, בימים האחרונים מתרחשת בספרד סערה חדשה, הפעם סביב אירוע דומה של שחקן ריאל מדריד אחר, רק שהפעם, לא הוא הקורבן בסיפור.

בלם הבלאנקוס, דין האוסן, הסתבך אחרי ששיתף מחדש סרטון באינסטגרם שנחשב מעליב עבור אנשים אסייתים, מה שגרם לסינים רבים ברשתות לדרוש מהמועדון הלבן התנצלות מיידית של השחקן.

צילום המסך, שכבר נמחק מחשבונו של הבלם, הציג אדם ממוצא אסייתי ושני תגובות של גולשים שבהן נכתב: “אפילו הסינים קוראים לו סיני” ו“אפשר לכסות לו את העיניים עם חוט דנטלי”.

נעצרה באדום: אוססונה מהממת 1:2 את ריאל!

ההתנצלות המביכה של ריאל מדריד

נכון להיום (שני) ריאל מדריד הוציאה הודעת התנצלות רק ברשת החברתית ‘וויבו’ הסינית, בה נכתב על ידי האוסן: “אני מתנצל בכנות בפני חבריי הסינים. קודם לכן שיתפתי ללא כוונה תוכן שכלל מסרים פוגעניים. זה היה לחלוטין בלתי מכוון ואני מצטער על אי הנוחות שנגרמה”.

גם ההודעה לא גרמה לסינים להיות מרוצים, שכן היא יצאה כאמור רק ברשת חברתית הפופולרית במדינה, ובכך האנשים שם הטילו ספק בהיקף ההתנצלות ודרשו הצהרה פומבית בפלטפורמות הבינלאומיות או סרטון וידאו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
