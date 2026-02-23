אקס מכבי חיפה יאמן את קנג'י חורה במונדיאל

דיק אבוקט התפטר באופן רשמי מתפקיד המאמן הראשי של נבחרת קורסאו לאחר ההישג הנהדר, לו הוא תרם רבות, בדמות העפלתם ההיסטורית למונדיאל 2026. הסיבה – לטפל בבתו החולה.

המאמן העוזב הסביר את החלטתו: "תמיד אמרתי שמשפחה היא מעל כדורגל, אז זו החלטה מובנת מאליה. זה כמובן לא משנה את העובדה שאני אתגעגע מאוד לקורסאו, לאנשים שם ולקולגות שלי”.

קורסאו הגיעה לטורניר הדגל של פיפ"א בפעם הראשונה בתולדותיה בנובמבר האחרון, לאחר תיקו ללא שערים מול ג'מייקה במשחק המוקדמות האחרון שלה, ובכך הפכה למדינה הקטנה ביותר שהגיעה אי פעם לטורניר הבכיר. מי שמונה במקומו הוא אקס מכבי חיפה, שעבד בין היתר גם במנצ’סטר יונייטד, פרד רוטן, שידריך את שחקן מכבי חיפה כיום, קנג’י חורה.

המשחק הראשון של קנג’י חורה, פרד רוטן וחבורתם יהיה נגד נבחרת גרמניה החזקה, ביוסטון, ב-14 ביוני, כאשר אקוודור וחוף השנהב יהיו היריבות האחרות שלהם בבית ה'. אקס הירוקים מהכרמל יהפוך להיות הראשון שאימן גם בליגת העל וגם במונדיאל.