ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

אקס מכבי חיפה יאמן את קנג'י חורה במונדיאל

פרד רוטן, שאימן בעבר בכרמל, החליף את דיק אבוקט כמאמן קורסאו לקראת המונדיאל, לאחר שהאחרון עזב מסיבות אישיות: "תמיד אמרתי שהמשפחה מעל הכדורגל"

|
פרד רוטן (שחר גרוס)
פרד רוטן (שחר גרוס)

דיק אבוקט התפטר באופן רשמי מתפקיד המאמן הראשי של נבחרת קורסאו לאחר ההישג הנהדר, לו הוא תרם רבות, בדמות העפלתם ההיסטורית למונדיאל 2026. הסיבה – לטפל בבתו החולה.

המאמן העוזב הסביר את החלטתו: "תמיד אמרתי שמשפחה היא מעל כדורגל, אז זו החלטה מובנת מאליה. זה כמובן לא משנה את העובדה שאני אתגעגע מאוד לקורסאו, לאנשים שם ולקולגות שלי”.

קורסאו הגיעה לטורניר הדגל של פיפ"א בפעם הראשונה בתולדותיה בנובמבר האחרון, לאחר תיקו ללא שערים מול ג'מייקה במשחק המוקדמות האחרון שלה, ובכך הפכה למדינה הקטנה ביותר שהגיעה אי פעם לטורניר הבכיר. מי שמונה במקומו הוא אקס מכבי חיפה, שעבד בין היתר גם במנצ’סטר יונייטד, פרד רוטן,  שידריך את שחקן מכבי חיפה כיום, קנג’י חורה. 

המשחק הראשון של קנג’י חורה, פרד רוטן וחבורתם יהיה נגד נבחרת גרמניה החזקה, ביוסטון, ב-14 ביוני, כאשר אקוודור וחוף השנהב יהיו היריבות האחרות שלהם בבית ה'. אקס הירוקים מהכרמל יהפוך להיות הראשון שאימן גם בליגת העל וגם במונדיאל. 

