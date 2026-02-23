מכבי יהוד מונוסון ממשיכה בדהרה בנערים ג'

קבוצת נערים ג' של מכבי יהוד מונוסון, המודרכת ע"י אבי דבורה, ממשיכה להוליך בגאון את טבלת ליגת מרכז, כשלזכותה מאזן נטול הפסדים, שעומד על 16 ניצחונות ושתי תוצאות תיקו. הקבוצה מקדימה ביתרון של שש נקודות את קבוצת "צו פיוס" של מכבי השקמה חן, יריבתה העיקרית במאבק על האליפות, כשבשבת האחרונה שחקניה החזיקו אצבעות לשחקני היריבה העירונית, בית"ר רמת גן, שמדורגת בחלק התחתון של הטבלה, שקיוותה להפתיע, לנצח בביתה ולהנחיל הפסד בכורה למכבי יהוד.

במשחק שבו שלושת הכובשים המצטיינים של מכבי יהוד שבתו מכיבושים (עידן עזר - 15 שערים, עומר שרמן - 13 שערים, איתי שינדר - 10 שערים), הצליחה מכבי יהוד לזכות בניצחון 1:3 על בית"ר ר"ג, בזכות שערים שכבשו: טוהר יוסף (39’), ליאור יפרח (62’) וירמי שרביט (64’). ליאם הייקושלר (77’) כבש שער מצמק. בית"ר ר"ג מקדימה כעת בארבע נקודות את היריבה העירונית, שיכון ותיקים ר"ג, המדורגת במקום המוביל לירידה לליגה המחוזית.

אבי דבורה, מאמן מכבי יהוד, סיכם את המשחק: "לשחק בחוץ נגד בית"ר רמת גן, זה תמיד אתגר לא פשוט. ידענו שמצפה לנו משחק קשוח במגרש שקשה לייצר בו כדורגל שוטף, ולכן הגענו מוכנים מאוד. היתרון שלנו הוא הגמישות – אנחנו מגיעים לכל משחק עם מספר מערכים מוכנים ופתרונות טקטיים לכל סיטואציה שהיריבה מציבה מולנו. השחקנים ידעו ליישם את תוכנית המשחק בצורה מרשימה".

מה מייחד את הקבוצה ומביא להצלחה הגדולה?

"ההצלחה שלנו היא לא מקרית, היא תוצר של השקעה חסרת תקדים במעטפת המקצועית. אנחנו מאמינים בכך, שצריך לתת לשחקנים בגילאים האלו את המקסימום כדי למצות את הפוטנציאל שלהם. מה שמייחד אותנו זה הסטנדרט המקצועי: אנחנו מקיימים 5 יחידות אימון בשבוע, בנוסף ל-2 יחידות בנייה גופנית, אימוני וידאו וניתוח מטרות אישיות. המעטפת הזו כוללת צוות רחב – מאמן מנטלי, תזונאית, פיזיותרפיסט ומאמן שוערים. כשאלו התנאים, השחקנים מבינים שהם נמצאים בסביבה של 'עלית' וזה דוחף אותם למעלה".

מה המטרות שלכם להמשך העונה?

"המטרות שלנו הן להמשיך להכתיב את הקצב, לשחק כדורגל דומיננטי ולהניע כדור כדי לייצר עוצמה על המגרש. אנחנו יודעים ששחקני עלית בגילאים האלו (12-15) שואפים ל-12-15 יחידות אימון בשבוע, ואנחנו פועלים לסגור את הפער הזה ולספק להם את כל הכלים להתפתחות שלהם כשחקנים מקצוענים. המטרה היא לא רק להישאר במקום הראשון, אלא להמשיך להשתפר בכל שבוע ברמה האישית והקבוצתית. כמובן שבצד ההישגי, להגיע לליגה לאומית זו המטרה שלנו. זו תהיה קפיצת מדרגה משמעותית למועדון שלנו בתקופה כזאת קצרה".