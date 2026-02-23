יום שני, 23.02.2026 שעה 17:22
קבוצת NSN במפגן דומיננטיות בטור רואנדה

הקבוצה הישראלית פתחה את הטור עם שני ניצחונות בשני השלבים הראשונים. היום סיים ראשון פאו מארטי הספרדי, שהצטרף לאיינהורן הישראלי שחגג אתמול

איתמר איינהורן מאושר (ישראל פרמייר טק)
איתמר איינהורן מאושר (ישראל פרמייר טק)

זה לא קורה הרבה במירוצי אופניים מקצוענים, אבל קבוצת האופניים NSN השיגה היום את ניצחונה השני ברציפות בשני השלבים הראשונים של טור רואנדה - במפגן דומיננטיות ישראלי - ספרדי. 

פתיחת העונה הנהדרת של הקבוצה רשמה היום פרק חדש עם ניצחונה החמישי במספר, 5 שבועות בלבד אחרי תחילתה של העונה. 

כאמור, אתמול היה זה איתמר איינהורן שסיפק את הסחורה עם ספרינט נהדר. הניצחון והכושר הגבוה שלו הקנו לו את ההזדמנות ותמיכת הקבוצה בניסיון לנצח גם היום למרות עליית סיום קשה של כ 1.7 ק״מ.

איינהורן נראה מצוין לכל אורך השלב בן 134 הק״מ והגיע למאבק בין הטובים ביותר על עליית הסיום, אבל באמצע העליה תש מעט כוחו והוא הודיע ברדיו הקבוצה שמוטב ללכת על הקלף השני - המטפס  הספרדי המצוין פאו מארטי שהוא גם מועמד הקבוצה לניצחון בטור כולו.

״היינו ערוכים לתכנית ב׳ כך שזה היה מעבר מאד חלק״, סיפר הספורט דירקטור הישראלי להב דוידזון. ״איתמר בכושר מעולה אבל היה ברור שהעליה קשוחה עבור ספרינטר כמוהו, אז הרוכבים האחרים שלנו משכו את מארטי קדימה וזה עבד מצוין״.

פאו, שהיא גם מוביל הטור כולו ( מוביל בשנייה על חברו איתמר איינהורן בדירוג הכללי):

״זכיתי להובלה מדהימה מהחברים ובקצה העלייה כל מה שהייתי צריך זה ללכת על מיאוץ אחרון חזק. יש לנו כאן הרכב מדהים כשכל רוכב נותן הכל למען האחר״.

להב: ״התחלה נפלאה של הטור מבחינתנו, אבל יש לנו עוד 6 שלבים והמון עבודה כדי להבטיח ניצחון. אני גם מצפה מאיתמר להביא נצחון נוסף כאן כך שיש לנו עוד הרבה זיעה כאן״.

