ליגה איטלקית 25-26
6421-6226אינטר1
5420-4126מילאן2
5016-3426רומא3
5027-3926נאפולי4
4625-4326יובנטוס5
4519-4126קומו6
4522-3626אטאלנטה7
3535-3226ססואולו8
3425-2626לאציו9
3332-3425בולוניה10
3238-2825אודינזה11
3231-1926פארמה12
2935-2826קליארי13
2737-3226גנואה14
2747-2526טורינו15
2436-2126קרמונזה16
2433-1726לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1542-2025פיזה19
1546-1926ורונה20

מנור סולומון פותח בהרכב פיורנטינה מול פיזה

הישראלי ששוב קיבל את הקרדיט ב-11 רוצה לכבוש ב-19:30 (שידור חי בערוץ ONE2) במשחק הקריטי של הוויולה מול היריבה שנמצאת מקום אחד מתחתיהם בטבלה

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

רגעי השיא של העונה מתקרבים בצעדי ענק, כשהמאני טיים דופק בדלת. גם בליגה האיטלקית פיורנטינה, של מנור סולומון שפותח בהרכב אחרי שהחלים משפעת, תארח הערב (שני, 19:30) את פיזה לקרב תחתית, בו שתי הקבוצות נואשות לשלוש נקודות.

הסגולים מגיעים במומנטום יחסית טוב, אחרי שעברו משוכה משמעותית במחזור שעבר בליגה עם 1:2 על קומו וגברו 0:3 על ביאליסטוק בפלייאוף הקונפרנס ליג. הוויולה יודעים שניצחון יקרב אותם אל מעל הקו האדום וישווה את מאזן הנקודות ללצ׳ה של עומרי גאנדלמן שנמצאת מעליהם בטבלה.

מן העבר השני, מצבה של האורחת הרבה פחות מבטיח כשבמאזנה רק 15 נקודות והפער מהקו האדום עומד על תשע נקודות. לפיזה רק ניצחון אחד העונה עד כה בליגה והיא סופרת כבר 14 מחזורים רצופים בהם לא הצליחה להשיג שלוש נקודות.

