מושעה מהגומלין: העונש של אופ"א לפרסטיאני

אופ"א הודיעה היום לבנפיקה ליסבון כי ג'אנלוקה פרסטיאני הושעה ממשחק אחד, ולא יעמוד לרשות קבוצתו בגומלין מול ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו בפלייאוף ליגת האלופות. ההחלטה התקבלה בזמן שהחקירה בפרשת ההתבטאות הגזענית כלפי ויניסיוס ג'וניור נמשכת.

על פי הדיווחים, פרסטיאני קרא לעבר ויניסיוס "קוף" במהלך המשחק הראשון בין הקבוצות, אירוע שעורר סערה גדולה. באופ"א אישרו כי מדובר בהשעיה זמנית בשל התנהגות מפלה לכאורה, עד להשלמת הבדיקה הרשמית.

בהודעת אופ”א נכתב: "בעקבות מינוי מפקח אתיקה ומשמעת של אופ"א לחקירת הטענות להתנהגות מפלה במהלך משחק ליגת האלופות בין בנפיקה לריאל מדריד ב-17 בפברואר 2026, ובהתאם לבקשת המפקח ודו"ח זמני שהוגש, החליטה היום ועדת הבקרה, האתיקה והמשמעת של אופ"א להשעות באופן זמני את ג'אנלוקה פרסטיאני מהמשחק הבא במסגרת מפעלי המועדונים של אופ"א שבו היה רשאי להשתתף, בשל הפרה לכאורה של סעיף 14 לתקנון המשמעתי של אופ"א הנוגע להתנהגות מפלה. החלטה זו אינה גורעת מכל החלטה עתידית שעשויות רשויות המשמעת של אופ"א לקבל לאחר סיום החקירה המתנהלת והעברתה לגופים המשמעתיים של אופ"א".

פרסטיאני מכסה את פיו (IMAGO)

היה חשש מתקרית נוספת בטקס הפתיחה

בארגון האירופי היו מודאגים גם ממה שעלול היה להתרחש לפני שריקת הפתיחה בגומלין. על פי גורמים פנימיים, היה קיים חשש כי ויניסיוס ופרסטיאני לא ילחצו ידיים בטקס הרשמי, מחווה שאופ"א רואה כבעלת משמעות תדמיתית חשובה לכדורגל האירופי.

עוד לפני ההודעה הרשמית נשקלה האפשרות להטיל סנקציה מיידית כדי למנוע מפרסטיאני לשחק, אך ההערכה הייתה כי צעד משמעתי כה מהיר ייחשב חריג. כעת, עם ההשעיה שכבר נכנסה לתוקף, הקשר של בנפיקה יחמיץ את משחק הגומלין מול ריאל מדריד.