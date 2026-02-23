דירוג ה-WTA: פגולה זכתה, אלה וטג'ן בשיא

הדירוג העולמי לנשים (WTA) התעדכן הבוקר (שני) לאחר סיומו של טורניר דובאי היוקרתי (WTA 1000), והוא מביא עמו בשורות משמעותיות בצמרת ובעיקר פריצות דרך היסטוריות של הכוכבות העולות בסבב.

ג'סיקה פגולה האמריקאית, שזכתה בתואר הרביעי שלה בקטגוריית ה-1000 לאחר ניצחון בגמר על אלינה סביטולינה, נותרה במקום החמישי בעולם אך צמצמה משמעותית את הפער מחברתה קוקו גוף המדורגת רביעית, כשרק 35 נקודות מפרידות ביניהן. סביטולינה, למרות ההפסד בגמר, שומרת על מקומה בטופ 10 ומדורגת תשיעית.

אלכסנדרה אאלה חוגגת ניצחון (רויטרס)

בפסגת הדירוג, ארינה סבלנקה ממשיכה לשלוט ביד רמה. למרות שבחרה לא להשתתף בטורניר דובאי בשל עייפות, הבלארוסית מחזיקה בפער עצום של יותר מ-3,000 נקודות על פני איגה שביונטק הפולניה שבמקום השני. ילנה ריבקינה נותרה במקום השלישי, אך איבדה נקודות יקרות לאחר שנאלצה לפרוש במהלך הטורניר.

הסיפורים הגדולים של השבוע מגיעים מכיוון השחקניות הצעירות שרשמו הישגים חסרי תקדים למדינותיהן. אלכסנדרה אלה מהפיליפינים רשמה זינוק מטאורי של 16 מקומות אל דירוג השיא שלה בקריירה – המקום ה-31 בעולם. אלה, שהגיעה עד לרבע הגמר בדובאי ורשמה ניצחון יוקרתי על ג'סמין פאוליני (מקום 7), ממשיכה לשבור שיאים עבור הטניס הפיליפיני כשהיא מתקרבת בצעדי ענק לטופ 30.

גם ג'ניס טג'ן האינדונזית עשתה היסטוריה כשנכנסה לראשונה לטופ 40 ועלתה למקום ה-36 בעולם, זינוק של 10 מקומות. טג'ן היא האינדונזית הראשונה שמגיעה לדירוג כה גבוה מאז יאיוק בסוקי ב-1998, הישג מרשים במיוחד בהתחשב בכך שלפני שנה היא דורגה במקום ה-391 בלבד. טג'ן הגיעה לשמינית הגמר בדובאי לאחר שגברה על לילה פרננדז.

עוד בגזרת הצעירות: איבה יוביץ' האמריקאית בת ה-18 טיפסה שני שלבים למקום ה-18 בעולם, דירוג שיא עבורה, והיא כעת השחקנית הצעירה ביותר בטופ 100. אנטוניה רוז'יץ' הקרואטית, שנכנסה לטורניר כ"לאקי לוזר", הדהימה כשהגיעה לרבע הגמר (כולל ניצחון על אמה רדוקאנו) וזינקה 16 מקומות אל המקום ה-51.

בצד המאכזב של העדכון, פאולה בדוסה הספרדייה צנחה 15 מקומות אל המקום ה-85 בעולם לאחר שפרשה בסיבוב השני בדובאי. סיניה קראוס האוסטרית רשמה ציון דרך אישי כשנכנסה לראשונה בקריירה לטופ 100 ומתייצבת במקום ה-99.