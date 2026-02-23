יום שני, 23.02.2026 שעה 17:20
ליגת העל לנוער 25-26
 פלייאוף עליון 
4829-6322מכבי ת"א1
4520-3722הפועל ת"א2
4228-4822מכבי חיפה3
4027-4322הפועל ב"ש4
4030-4122מכבי פ"ת5
3930-5221מכבי נתניה6
2839-3621הפועל פ"ת7
2847-3522בית"ר ירושלים8
 פלייאוף תחתון 
3730-3823בני יהודה1
3033-4023הפועל כפ"ס2
3030-3023מ.ס. אשדוד3
2751-3723הפועל ראשל"צ4
2743-2923מכבי הרצליה5
2637-3323הפועל רעננה6
2447-2923הפועל חיפה7
2246-2723עירוני ק"ש8
1461-3623הפועל רמה"ש9
1150-2423הפועל עכו10

"עבדנו קשה בשביל זה, רוצים לעשות היסטוריה"

קבוצת הנוער של מכבי חיפה המריאה לספרד לקראת המפגש מול אתלטיקו בליגת האלופות. ברוך: "באים עם ביטחון אחרי שעשינו הישג שכל המדינה דיברה עליו"

שחקני הנוער של מכבי חיפה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

קבוצת הנוער של מכבי חיפה רוצה לעשות היסטוריה. אחרי הניצחון הענק על ברצלונה בשלב 32 האחרונות, הירוקים מהכרמל המריאו היום (שני) לספרד, והם יחפשו את הכרטיס הנכסף לרבע גמר ליגת האלופות לנוער כשהם יפגשו את אתלטיקו מדריד.

הירוקים ימריאו למדריד עם סגל מלא, כולל חיזוק משמעותי משחקני הקבוצה הבוגרת שהיו חלק חשוב מהמסע האירופי עד כה: נבות רטנר, ניב גבאי, נועם שטייפמן ודניאל דרזי. אליהם מצטרף גם המגן השמאלי טומי ציצואשווילי, שנרשם גם הוא למפגש מול הספרדים.

נועם שטייפמן דיבר לפני ההמראה לבירת ספרד: “התרגשות מאוד גדולה, עבדנו מאוד קשה בשביל זה השחקנים וכל הצוות, רוצים לעשות את אותו הדבר שעשינו מול ברצלונה. שמינית גמר זה מעמד מאוד גדול ומאוד מתרגשים, רוצים לעשות את הכי טוב שלנו ולעשות היסטוריה – להגיע לשלבים הגבוהים”.

איילון ברוך התראיין גם הוא: “באים עם ביטחון אחרי שעשינו הישג שכל המדינה דיברה עליו. הייתה לנו תקופה שהיינו צריכים להתמקד יותר בליגה, אבל עכשיו יודעים לשים הכל בצד. כל ה-3-4 ימים שלנו פה רק ליגת אלופות, ואנחנו חושבים איך עוברים שלב ומביאים למועדון ולמדינה גאווה”.

היריבה

אתלטיקו מדריד מגיעה למפגש כאחת האקדמיות החזקות והמשמעותיות בכדורגל הספרדי. מדובר בקבוצת נוער איכותית ומאומנת, שממשיכה לייצר שחקנים לקבוצות בוגרים ומגיעה עם ניסיון רב במעמדים אירופיים, תחת הדרכתו של לואיס בואנו, מאמן הקבוצה.

מבחינה מקצועית, מדובר ביריבה עם מסורת אירופית חזקה בגיל הנוער, קצב משחק גבוה, משמעת טקטית ואינטנסיביות. אתלטיקו נחשבת למועדון שמגיע באופן קבוע לשלבים המתקדמים במפעל, וגם העונה המשיכה להציג יציבות בזירה האירופית כשסיימה במקום השביעי בשלב הבתים (מקום אחד מעל ברצלונה). בשלב 32 האחרונות היא העפילה לאחר ניצחון 2:6 על דינמו קייב.

