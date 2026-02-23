יום שני, 23.02.2026 שעה 17:08
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2939-3225סביליה11
2929-2025חטאפה12
2938-2424ג'ירונה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

כוח גדול, אחריות גדולה: הבעיה של לאמין ימאל

גיבורי על, גם כשלובשים כחול-אדום, לא אמורים להילחם לבד. העומס נותן את אותותיו על הנער, בארסה חייבת לוודא שהחיוך שלו לא נעלם תחת משקל האחריות

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

בגיל 18 בלבד, לאמין ימאל כבר מתנהל כמו גיבור על. כמו שפיטר פארקר שמע מדוד בן את המשפט האלמותי, "עם כוח גדול באה אחריות גדולה", כך גם ילד הפלא של ברצלונה נושא על גבו מועדון שלם. בכל פעם שהוא דורך על הדשא, הכדור מחפש אותו. הקהל מחפש אותו. גם חבריו לקבוצה. כולם מצפים שהקסם יקרה אצלו ברגל.

המספרים מסבירים למה. בעונת 2025/26 הוא כבר מעורב ב-29 שערים ב-33 הופעות, 9 מהם מאז תחילת השנה. היו אלה רגעים שבהם הוא ממש סחב את הקבוצה: בליגת האלופות מול קופנהאגן, בניצחון הדחוק על אוביידו, וברבע גמר גביע המלך מול אלבסטה מהליגה השנייה. כשהוא טוב, ברצלונה נראית בלתי עצירה. אבל גיבורי על, גם אם הם לובשים כחול-אדום ולא חליפה אדומה-כחולה, לא אמורים להילחם לבד.

עייפות, לחץ וקריסה טקטית

העומס החל לתת את אותותיו. אחרי השלישייה לרשת מיורקה, לאמין ימאל ביקש חילוף 12 דקות לסיום, כשהעייפות כבר ניכרה. למרות ההצהרות על ניהול עומסים, הוא שיחק כל דקה בשני המשחקים שלאחר מכן, כולל התבוסה 4:0 לאתלטיקו מדריד בחצי גמר גביע המלך. באותו ערב הוא מסר 3 מסירות מפתח, השלים 5 דריבלים רצופים, ביצע 6 חילוצי כדור וניצח 13 מאבקים על הקרקע, אבל דייגו סימאונה הצליח לבודד אותו ולהוציא אותו מאזורי הסכנה.

21 דק' לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

גם בדרבי הקטלוני מול ג’ירונה התסריט חזר על עצמו. המאמן מיצ’ל הזהיר מראש: "האגף הימני שלהם הוא אחד הנשקים שלהם בזכות לאמין ימאל. הוא קשה מאוד לעצירה. אם תיתן לו סנטימטר, הוא ימסור עם החלק החיצוני או יחלוף על פניך". ג’ירונה לא נטרלה אותו לגמרי, הוא בעט 7 פעמים ויצר 4 מצבים, יותר מכל שחקן אחר על המגרש, אבל ברצלונה הפסידה 2:1 ואיבדה את הפסגה.

באותו משחק הוא איבד 24 כדורים והחמיץ פנדל שפגע בקורה במצב של 0:0. לאחר השריקה התברר כי שיחק עם חום ותרופות, וסבל מכאבי בטן. העייפות הייתה לא רק מנטלית, אלא גם פיזית.

כשלאמין ימאל לא כובש או מבשל, ברצלונה מתקשה. מתוך 9 משחקים כאלה העונה, היא הפסידה 4, כולל מול פאריס סן ז’רמן וריאל מדריד. התלות בו ברורה מדי. פראן טורס הוא היחיד עם יותר שערים ממנו בכל המסגרות, 16 מול 15, בעוד ראפיניה החמיץ 13 משחקים ונעצר על 12 מעורבויות בלבד. רוברט לבנדובסקי כבר לא אותו כוח יציב של פעם, ושחקנים כמו מרכוס רשפורד, דני אולמו ופרמין לופס לא יציבים מספיק.

לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)

ההשוואות לליאו מסי רק מגבירות את הלחץ. אלא שמסי שיחק 34 משחקים בלבד בשתי עונותיו הראשונות המלאות, בעוד ימאל כבר הגיע ל-103 הופעות מאז גיל 15. הוא הפך לקמע הבלתי מעורער מהר מדי. וכשזה קורה, גם טעויות מחוץ למגרש מצטרפות, כמו מסיבת יום ההולדת הראוותנית או האמירה לפני הקלאסיקו על כך שריאל מדריד "גונבת ומתלוננת", אמירה שחזרה אליו כבומרנג בהפסד.

הרגע בלבאנטה והמסר של פליק

ואז הגיע המשחק מול לבאנטה מהמקום ה-19 בטבלה, הזדמנות מושלמת להוריד עומס. הנער לא היה במיטבו, כמעט שלא פרץ באגף, לא היה מעורב בשערים, וכשהמשחק כבר הוכרע הוחלף בדקה ה-88 לטובת רוני ברדג’י. הפנים אמרו הכל. כעס, תסכול, אולי גם חוסר הרגל לרגעים כאלה.

זו לא הפעם הראשונה שהוא מגיב כך לחילוף מאוחר. זה קרה גם מול איינטרכט פרנקפורט בליגת האלופות, אז ירד ממורמר לספסל בדקה ה-89. מול לבאנטה לא היו מילים, רק מבט שלא אהב את ההחלטה.

לאמין ימאל יורד לספסל (IMAGO)לאמין ימאל יורד לספסל (IMAGO)

פליק שלח מסר ברור במסיבת העיתונאים: "יש לנו שחקנים שמגיע להם לשחק, כמו ברדג’י. הוא מקצוען אמיתי וכשנכנס הוא שיחק טוב. בזה אני מתמקד". המאמן הגרמני מנסה להזכיר שכדורגל הוא משחק קבוצתי, גם כשיש לך סופרסטאר בן 18.

הנתונים מראים עד כמה הוא מרכזי: 2,671 דקות העונה, הרביעי בכמות הדקות אחרי ז’ול קונדה, פאו קוברסי ואריק גארסיה. הוא הוחלף ב-3 מ-6 משחקי ליגת האלופות וב-7 מתוך 21 בליגה, אבל לא בגביע המלך ולא בסופר קאפ.

ברצלונה נאבקת על אליפות, עלתה במחזור החולף שוב לפסגה על חשבון ריאל מדריד, ועם מפגשים מכריעים מול ויאריאל ואתלטיקו בדרך, שלא לדבר על שמינית גמר ליגת האלופות. פליק חייב לאזן בין האמונה בהתקפה הכישרונית שלו לבין הצורך לשמור על היהלום שלו.

ימאל עצמו כבר הבהיר בדצמבר: "המטרה שלי היא לא לשבור את כל השיאים או להבקיע מיליון שערים. אני ספורטאי שרוצה ליהנות". וכאן טמון כל הסיפור. אם ברצלונה רוצה עידן חדש, היא חייבת לוודא שהחיוך של הספיידרמן שלה לא ייעלם תחת משקל האחריות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */